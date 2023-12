Gravatar (et portmanteau af globalt anerkendte avatarer) er en service til at levere globalt unikke avatarer og blev skabt af Tom Preston-Werner. Siden 2007 har det været ejet af Automattic, efter at have integreret det i deres WordPress.com blogging platform.

Websted: gravatar.com

