Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) blev grundlagt i 2008 af Dr. Tom Smith med visionen om at anvende maskinlæringsmetoder til seismisk fortolkning for at reducere risikoen for olie- og gasefterforskning og omkostningerne ved feltudvikling. Kort efter lanceringen af ​​virksomheden samlede Dr. Smith nogle af de bedste talenter i branchen for at udvikle den næste generation af seismisk fortolkningssoftware. Gruppens mission var at anvende maskinlæring på problemet med seismisk fortolkning og levere den nye kapacitet i et kommercielt softwareprodukt, som kunne bruges af enhver geovidenskabsmand. Det nye AI-arbejdsbord, mærket som Paradise, ville have en intuitiv, elegant grænseflade, der guidede geovidenskabsfolk i at anvende maskinlæring til mange forskellige typer geologiske undersøgelser. Over tre år i udvikling, inklusive et år med feltforsøg, blev Paradise lanceret som et kommercielt produkt på Society of Exploration Geophysicists (SEG) årlige konvention i 2013 og har siden set konstant adoption over hele verden, herunder af nationale olieselskaber (NOC'er) og internationale olieselskaber. Geophysical Insights fortsætter med at opbygge muligheder i Paradise AI-arbejdsbordet, som viser sig at afsløre mere dybtgående indsigt i den seismiske respons gennem maskinlæring og deep learning-teknologier. Bygget til store datasæt er Paradise en 'Big Data'-løsning, der nemt kan skaleres fra en enkelt arbejdsstation til en virksomhed. Ved at bruge kombinationer af overvågede og ikke-overvågede maskinlæringsalgoritmer, der er aktiveret af GPU-databehandling, kan seismiske fortolkere udtrække mere information fra seismiske og brønddata i Paradise, end det ellers ville være muligt fra traditionelle fortolkningsværktøjer.

Websted: geoinsights.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Geophysical Insights. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.