GeoIQ is a locational intelligence platform that tells the value of each location - people, their behaviours, businesses, and potentials - as easily consumable layers on maps.

