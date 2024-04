Location intelligence platform til valg af sted, lokationsplanlægning og udvidelsesstrategi. Symaps hjælper kunder gennem forskellige brancher (detailhandel, luksus, restauranter, billadestationer,...) med at træffe bedre lokationsrelaterede beslutninger. Platformen kombinerer og udvinder værdien af ​​forskellige typer lokationsdata (socio-demografi, tilløb, konkurrencemiljø, private data) for at identificere og score de bedste lokationer. Mange funktioner er tilgængelige: visualisere netværksdækning, udforske afvandingsområder, sammenligne lokationer, identificere hvide zoner, målrette nye vækstområder i henhold til et foruddefineret sæt kriterier, finde lignende lokationer, benchmarke med konkurrence,... Intuitiv grænseflade og nem visualisering af lag af data på kortet, import og eksport af data. Symaps platform opererer globalt og bruges i øjeblikket i 15 lande.

