Feedify provide a lean dashboard from where customer engagement tools can be managed with automation. Feedify allows to create notifications, pops, surveys, feedback tools (pre and post sales) which can be narrowed via geo location, browser, device, country, time zone etc.

Kategorier :

Websted: feedify.net

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Feedify. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.