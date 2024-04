Fastory er en banebrydende marketingteknologivirksomhed, der leverer den førende Mobile-first Marketing Suite. Den nøglefærdige løsning giver virksomheder mulighed for at forbedre deres marketingkampagner ved at give dem magten til at fange, engagere og konvertere mennesker, der betyder noget for deres virksomhed, på en kreativ måde. At skabe meningsfulde mobile-first-oplevelser har aldrig været nemmere, forbedret af lodrette videooverskrifter, fordybende spil og leadgenerering chatbots, der konverterer op til to gange mere sammenlignet med traditionelle landingssider og kampagner. Fastory.io stiller marketingfolk til rådighed for en nøgleplatform, der gør det nemt at realisere masser af salgsfremmende spil, der integreres med sociale medier for at få værdi af det. Løsningen har været på udkig efter ydeevne siden starten og giver kraftfulde værktøjer til at indsamle og analysere data, der øger virksomhedens marketingintelligens og samtidig opfylder deres mål om synlighed, engagement og loyalitet.

Kategorier :

Websted: fastory.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Fastory.io. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.