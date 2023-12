Det er svært at koordinere pris- og salgsfremmende aktiviteter på tværs af et butiksnetværk. Last Yard automatiserer kompleksiteten, så du kan konvertere flere kunder. Last Yard er den førende platform til kampagner på hyldekanten til at konvertere kunder på købsstedet. Øg kundernes engagement og omsætning gennem koordineret real-time kampagneaktivitet på tværs af et butiksnetværk.

