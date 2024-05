Styrkelse af SMV'er med innovative og kreative it-løsninger og overvindelse af traditionelle vækstbarrierer for SMV'er med avancerede værktøjer Effitrac er udviklet til at hjælpe virksomhederne med at være på forkant med konkurrenterne og genopfinde måden, de arbejder på. Effitrac tilbyder i øjeblikket 27+ moduler på tværs af økonomisk regnskab, salg, køb, hr, løn, CRM, projektledelse, proces og diskret fremstilling til forskellige industrier med glade kunder i fire lande (Indien, De Forenede Arabiske Emirater, Kongeriget Saudi-Arabien og Kina ) Ring til os nu for at forstå, hvordan Effitrac har givet SMV'er nye måder at håndtere forretningsopgaverne fra hvor som helst når som helst. Effitrac tilbyder både SaaS og Standalone løsninger til sine kunder med flersproget support.

Websted: effitrac.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Effitrac. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.