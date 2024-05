Axis er en videnbase af offentlige reguleringer og embedsmænd, der hjælper store virksomheder med at gøre forretninger på udenlandske markeder. For eksempel, hvis du ønsker at operere i Saudi-Arabien - vores software fortæller dig, hvilke love du skal overholde, og hvilke embedsmænd du skal have godkendelser fra. Vi dækker i øjeblikket store markeder i Europa, Mellemøsten og Afrika

