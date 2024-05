Edworking er en platform for dit team og dit arbejde. En enkelt løsning til teams med alt, hvad de behøver for at arbejde eksternt. Alle dine opgaver, filer, billeder og samtaler på et enkelt sted og blot et unikt abonnement. Teams bruger Edworking til at koordinere, kommunikere og styre arbejdet. Vores kunder er gået fra at bruge mange platforme til at samarbejde med deres team, såsom Trello og Jira til opgavestyring, Slack og Zoom til kommunikation, eller Dropbox og Drive til at overføre filer, til blot Edworking. Det betyder, at du ikke længere skal skifte mellem apps! Tilmeld dig vores fællesskab: https://t.me/edworkingapp

Websted: edworking.com

