Distil er et banebrydende marketingværktøj, der giver mening i dine data og sætter dig i stand til at tale med hele dit publikum som enkeltpersoner. Når du destillerer din markedsføring, skærer du igennem støjen og forstår essensen af, hvad dine kunder og kundeemner leder efter, de kanaler, de foretrækker, og de tidspunkter, hvor de er mest lydhøre. Der er ingen grund til at beskæftige sig med Machine Learning eller sofistikeret dataanalyse, da Distil let blander sig med dine eksisterende kampagneværktøjer for at frigøre kraften fra dine marketingfolk og kommercielle kreative tænkere.

