Frigør potentialet i dit læringsfællesskab med Disco. Optimer medlems-onboarding, udnyt AI-assistance, og få brugbar indsigt med Discos prisvindende platform. Disco blev kåret som en af ​​Fast Companies Most Innovative Companies in Education (2023) og EdTech Startup of the Year af EdTech Breakthrough Awards.

Websted: disco.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Disco. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.