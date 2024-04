Søgning gjort menneskelig og enkel at bruge Innovative virksomheder bruger Raffles software og API til at forbedre deres søgemuligheder, lette videndeling og få dyb indsigt i kunders og medarbejderes adfærd og behov. Vores søgeløsninger - herunder webstedssøgning, søgning på arbejdspladsen og søgning i appen - gør det nemt for virksomheder at organisere og optimere deres eksisterende indhold. Med Tombolasøgning kan du strømline din søgeproces og få mest muligt ud af dine data. Vi bruger AI til at forbedre virksomheders kunde- og medarbejderforståelse gennem sporing af interaktioner og brug af adfærdsanalyser til dataindsigt såsom trendspørgsmål, videnshuller og opløsningsrater, og derved forbedre kommunikation og support.

raffle.ai

