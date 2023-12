Lærerens valg i over et årti. Satchel One er Google for Education-partner, Microsoft-partner og er betroet af 1 ud af 3 britiske gymnasier. Vores prisvindende læringsplatform integreres problemfrit med Google Classroom og Microsoft Teams, danner meningsfulde relationer og hjælper skoler med at levere den ultimative læringsoplevelse.

Websted: teamsatchel.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Satchel One. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.