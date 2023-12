DHL International GmbH (DHL) er en international kurer-, pakkeudbringnings- og eksprespostservice, som er en afdeling af det tyske logistikfirma Deutsche Post. Virksomheden leverer over 1,5 milliarder pakker om året. Virksomheden blev grundlagt i San Francisco, USA, i 1969 og udvidede sin service til hele verden i slutningen af ​​1970'erne. I 1979, under navnet DHL Air Cargo, kom selskabet ind på Hawaii-øerne med en fragttjeneste mellem øerne med to DC-3 og fire DC-6 fly. Dalsey og Hillblom havde personligt tilsyn med den daglige drift, indtil dens eventuelle konkurs lukkede dørene i 1983. På sit højeste beskæftigede DHL Air Cargo lidt over 100 arbejdere, ledelse og piloter. Virksomheden var primært interesseret i offshore og interkontinentale leverancer, men succesen med FedEx foranledigede deres egen udvidelse inden for USA fra 1983. I 1998 begyndte Deutsche Post at erhverve aktier i DHL. Det nåede kontrollerende interesse i 2001 og erhvervede alle udestående aktier i december 2002. Virksomheden absorberede derefter DHL i sin Express-division, mens den udvidede brugen af ​​DHL-mærket til andre Deutsche Post-divisioner, forretningsenheder og datterselskaber. I dag deler DHL Express sit DHL-brand med forretningsenheder som DHL Global Forwarding og DHL Supply Chain. Det fik fodfæste i USA, da det købte Airborne Express. DHL Express økonomiske resultater offentliggøres i Deutsche Post AGs årsrapport. I 2016 steg denne divisions omsætning med 2,7 % til €14 mia. Indtjeningen før renter og skat (EBIT) steg med 11,3 % i forhold til 2015 til 1,5 mia.

Websted: dhl.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med DHL. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.