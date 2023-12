Craft.io er produktstyringsværktøjet, der giver produktchefer mulighed for at udføre deres arbejde fra indsamling af feedback, planlægning, beslutningstagning, roadmapping og mere i ét specialbygget værktøj, der integreres med de mest almindeligt anvendte platforme i dag. Craft.io bliver det registrerede produktsystem: den autoritative datakilde, der understøtter de vigtige produktbeslutninger, hvilket giver produktchefer mulighed for at være mere selvsikre, påvirke interessenter og lede med autoritet.

Websted: craft.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Craft.io. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.