1000minds Decision Making er en online suite af værktøjer og processer til at hjælpe enkeltpersoner og grupper med beslutningstagning, prioritering, værdi for pengene-analyse og forståelse af interessenters præferencer. Baseret på PAPRIKA-algoritmen er 1000minds til Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) og Conjoint Analysis (eller Choice Modeling). Vores Conjoint Surveys giver dig mulighed for at køre Conjoint Analysis (valgmodellering eller diskrete valgeksperimenter) med så mange deltagere, som du vil - potentielt 1000! Opdag, hvad der betyder noget for folk, når de træffer valg, der involverer afvejninger. * Hvilke kriterier gør interessenter f.eks. overvejer borgerne, når de træffer beslutninger? * Hvilke egenskaber ved et nyt produktdesign er vigtigst for forbrugerne? * Hvad er deres vægte (delværdiværktøjer), der repræsenterer deres relative betydning? Internationalt anerkendt for sin videnskabelige validitet og brugervenlighed, har 1000minds vundet priser for innovation.

Websted: 1000minds.com

