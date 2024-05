CollabNow er den første fuldt krypterede videokonference-, skærmdelings- og samtaleintelligens-løsning, der er enkel at bruge og ikke kræver downloads. Med muligheden for at dele flere skærme samtidigt, brainstorme på virtuelle tavler og lade deltagerne pause og forstørre præsenteret indhold - CollabNow tilbyder en mere fordybende, sikker og pålidelig måde at virtuelt samarbejde på til en uovertruffen pris.

Websted: collabnow.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med CollabNow. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.