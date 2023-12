ClientTether

Forbind øjeblikkeligt med leads genereret gennem din marketingindsats med vores salgsautomatiseringsplatform og CRM. Send en personlig sms, modtag et telefonopkald, send en e-mail eller endda en æske brownies inden for 29 sekunder, når du modtager et kundeemne for at maksimere kundeemnekonverteringen. Vores franchisekunder elsker, at de kan garantere 100 % lead-opfølgning på tværs af deres netværk ved hjælp af vores platform. Konverter kundeemner uden besvær gennem vores automatiserede opfølgnings- og planlægningsteknologi. Planlæg aftaler, opkald, sms'er og e-mails til dine kunder i henhold til din ønskede tidsramme og frekvens. Sørg også for, at dit team følger op konsekvent med hvert tilbud, hver mistede mulighed og hver konverteret kundeemne. Skab langsigtede relationer og fasthold kunder gennem vores automatiske fastholdelsesprogram. Engager dig med dine kunder med minimal indsats fra dig. Planlæg e-mails, sms'er og opkald, og send personlige postkort, takkekort, brownies, golfbolde eller andre fysiske medier for at skabe en rig, omni-channel strategi for fastholdelse og geninddragelse. Brug vores integrerede forslagshåndteringsværktøjer til at skabe smukke forslag eller hurtige tilbud. Modtag meddelelser, når de er blevet åbnet, og når dine kunder har brugt vores e-signaturværktøjer til at underskrive og godkende dit job. Automatiser online anmeldelsesstyring for at sikre, at du også optimerer dit online omdømme ved hjælp af vores omdømmestyringsværktøj. Vores platform er designet til hjemmeservice og andre service franchises og virksomheder. Vores dataarkitektur gør det muligt for franchisesystemer at implementere vores platform ud af boksen uden massiv tilpasning til at opfylde deres behov. Både virksomhedsejere og franchisegivere elsker vores visuelle pipeline og vores dynamiske dashboards. Spor og overvåg vækst på tværs af leadflow, lead-tilskrivning, salgsprogression, aktivitet og tætningsrater på tværs af multi-location eller multi-unit-virksomheder

Websted: clienttether.com

