Clevertone er On-Demand personlig assistent til at udføre dine daglige opgaver. der hjælper travle enkeltpersoner og familier med at genvinde deres tid og klare deres daglige opgaver. Med en personlig tilgang og adgang til et netværk af lokale fagfolk leverer Clevertone skræddersyede løsninger, der opfylder dine unikke behov. Uanset om du har brug for hjælp til ærinder, planlægning af aftaler eller håndtering af huslige pligter, kan Clevertone hjælpe dig med at få mere fra hånden og fokusere på det, der betyder mest.

