Har du nogensinde brugt utallige timer på at gennemskue enorme bunker af kundefeedback? Caplena.com bruger Augmented Intelligence til drastisk at reducere den tid, det tager at analysere store mængder fri tekst fra anmeldelser eller svar på åbne spørgsmål. Inden for få minutter identificerer Caplena emner og automærker hele dit datasæt, hvilket frigør dig fra gentagne kategoriseringer. Fokuser på det, der virkelig betyder noget - at producere dybere og mere meningsfulde indsigter.

Kategorier :

Websted: caplena.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Caplena. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.