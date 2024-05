Denser er en banebrydende cloudapplikation, der er udviklet til virksomhedskunder, som giver dem mulighed for at udnytte genAI-kapaciteter med deres egne virksomhedsdata. Denser giver brugerne mulighed for at stille omfattende samtaleforespørgsler og få præcise svar fra deres datasæt.

Websted: denser.ai

