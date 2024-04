Botsify er en platform for mennesker og virksomheder til at lave deres egne smarte Chatbots uden at vide, hvordan de skal kode. Folk kender selv deres virksomheder bedre end nogen andre, og som eksperter i business cases kan de automatisere opgaver som ofte stillede spørgsmål, kundesupport, udfyldning af en formular og indsamling af data fra folk. Vi sigter efter at ændre samtalen i Business, Education og Human Interface med enhver teknisk gadget. Vi automatiserer samtaler/use-cases, så en person nu kan få en computersamtale/-show/ modtage instruktioner fra personen på tværs af skærmen. Vi er forstyrrende i vores mission om at være de bedste og bringer også nye tilbud i tale!

