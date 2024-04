Ideta tilbyder en kodefri platform, der giver virksomheder mulighed for nemt at oprette samtaleassistenter på adskillige kommunikationskanaler såsom websider, sociale medier, instant messaging apps og mere via API. Løsningen gør oprettelsen af ​​chatbots og brugen af ​​kunstig intelligens tilgængelig for alle. IDEATAS TJENESTER * En chatbot-builderplatform uden kode * Et samfundsstyringsværktøj * Et team til din tjeneste for at oprette dine samtaleassistenter * Et 5 dages træningskursus om samtaleemner og oprettelsen af ​​din første bot IDEATAS MERVÆRDI Idetas platform er den eneste, der er kollaborativ, multi-NLP, skalerbar, i SaaS (eller on-premise), der giver dig mulighed for at oprette chatbots, der er personlige, forbundet, multikanal og tilgængelige. IDEATAS REFERENCER * Store konti som ESCP Business School, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, Brandt group... * SMV'er, der skal tilpasse og automatisere deres tjenester i samtaleform Ifølge Salesforce og Gartner tror 77 % af forbrugerne, at chatbots vil ændre deres forventninger til virksomheder i de næste 5 år, og 50 % af virksomhederne vil bruge mere på chatbots end på at udvikle mobilapplikationer i 2021.

