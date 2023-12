Alt hvad du behøver for at forstå målgrupper og få bedre markedsføringsresultater, sociale medieresultater, influencer-resultater, mediestrategier, vækststrategier eller afkast på annonceudgifter. Sæt forbrugersegmentering og kulturel indsigt i centrum af din strategi, og giv dine teams mulighed for at forstå målgrupper som aldrig før. Ved, hvad der inspirerer dit publikum, bevæger dem og påvirker dem.

