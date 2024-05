AFAS Software er en hollandsk familieejet virksomhed, der udvikler softwareprodukter til virksomheder. Med vores ansøgning bestræber vi os på at reducere det administrative arbejde mest muligt eller gøre det lidt mindre kedeligt, hvor vi kan. Vi tror på, at vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiv, og det er deres mål at gøre vores 12.000 kunder glade. En væsentlig del af vores overskud går direkte til AFAS Fonden, hvorigennem vi ønsker at hjælpe andre med at opfylde deres drømme. Vi tror på projekter, der har stor indflydelse på menneskers liv, og som inspirerer andre til også at deltage. Kort sagt stræber AFAS Fonden efter at opnå bæredygtighed, kvalitet, respekt og gennemsigtighed.

Websted: afas.com

