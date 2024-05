Karrierefremgang for professionelle sorte, latinske og indianere. Jopwells mission er at gøre en væsentlig, målbar indvirkning på at øge sorte, latinske og indianske repræsentationer i arbejdsstyrken. Jopwell stræber efter at bygge inkluderende arbejdspladser, hvor vores medlemmer kan bringe deres autentiske jeg på arbejde. Det gør vi ved at hjælpe virksomheder med deres rekrutterings-, markedsførings- og fastholdelsesindsats for farvede fællesskaber.

