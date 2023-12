SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) er en digital biblioteksportal for forskere i astronomi og fysik, som drives af Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) under en NASA-bevilling. ADS opretholder tre bibliografiske samlinger, der indeholder mere end 15 millioner optegnelser, der dækker publikationer inden for astronomi og astrofysik, fysik og generel videnskab, inklusive alle arXiv e-prints. Abstrakter og fuldtekst af større astronomi- og fysikpublikationer er indekseret og søgbare gennem den nye ADS moderne søgeformular samt en klassisk søgeform. En gennemselig papirformular er også tilgængelig. Ud over at vedligeholde sit bibliografiske korpus sporer ADS citater og brug af sine optegnelser for at give avancerede opdagelses- og evalueringsmuligheder. Integreret i dets samlinger giver ADS adgang og henvisninger til et væld af eksterne ressourcer, herunder elektroniske artikler, der er tilgængelige fra udgivernes websteder, information om astronomiske objekter, datakataloger og datasæt, der er hostet af eksterne arkiver. Vi har i øjeblikket links til over 13,3 millioner optegnelser, der vedligeholdes af vores samarbejdspartnere. Denne dybde af information har muliggjort en række publikationer (refereret, ikke-refereret) inden for områder som bibliometri og informationsvidenskab.

Websted: ui.adsabs.harvard.edu

