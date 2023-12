Abla Analytics er udviklet af den franske start-up Astra Porta og er en webanalysetjeneste i fuldstændig overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Takket være den løsning vil du være i stand til at forstå dine hjemmesiders trafik optimalt og endnu vigtigere, etisk. Hvordan adskiller vores løsning sig fra Google Analytics? Abla Analytics er et seriøst alternativ og i overensstemmelse med GDPR (General Data Protection Regulation). Denne tjeneste er blevet certificeret som respekt for brugernes privatliv af CNIL, den franske databeskyttelsesmyndighed. Abla Analytics tilbyder sine forbrugere en bred vifte af funktioner, samtidig med at databeskyttelsesforordningen respekteres. Faktisk er dette værktøj blevet kvalificeret og certificeret af CNIL, som gør det muligt for sine kunder at konfigurere softwaren på en mere rettidig og nem måde. CNIL fritog også vores analyser fra forpligtelsen til at kræve brugernes forudgående samtykke til brugen af ​​sporstoffer, mere almindeligt kaldet cookies, brugeroplevelsen er derfor forbedret, da cookievæggen bliver valgfri, og indsamlingen af ​​data bliver mere komplet, da den indsamler alle de Trafik. Denne service vil gøre dig i stand til at måle dit besøg på hjemmesiden på en enkel, intuitiv og grundig måde. Antallet af besøgende, gennemsnitlig tid brugt, afvisningsprocent, vi fik det. For at fuldføre din analyse vil du også kende den browser, dine brugere bruger, deres type enhed, deres operativsystem, hvordan de kom ind på dit websted, og selvfølgelig, hvor de kommer fra. Alle disse oplysninger er sat sammen på en graf øverst på siden, som giver dig mulighed for at få et overblik over dine statistiske data for den ønskede periode. Du vil også være i stand til at eksportere disse data til et regnearksformat.

Websted: abla.io

