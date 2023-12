Det handler om at lære en ny vane: At skrive. Hver. Dag. Jeg har længe været inspireret af en idé, som jeg først lærte om i The Artist's Way, kaldet morgensider. Morgensider er tre siders skrivning hver dag, typisk opfordret til at være i "lang hånd", typisk lavet om morgenen, der kan handle om alt, hvad der kommer ind i dit hoved. Det handler om at få det hele ud af hovedet, og det er ikke meningen, at det skal redigeres eller censureres på nogen måde. Tanken er, at hvis du kan vænne dig til at skrive tre sider om dagen, vil det hjælpe med at rense dit sind og få idéerne til at flyde resten af ​​dagen. I modsætning til mange af de andre øvelser i den bog, fandt jeg ud af, at denne faktisk virkede og var virkelig virkelig nyttig. Jeg har brugt øvelsen som en god måde at tænke højt på uden at skulle bekymre mig om halvformede ideer, tilfældige tangenter, private ting og alle de andre ting i vores hoveder, som vi ofte filtrerer fra, før vi nogensinde udtaler dem eller skriver om dem. Det er et dagligt hjernedump. Med tiden har jeg fundet ud af, at det også er meget nyttigt som et værktøj til at få tanker i gang, der har siddet fast, eller til at hjælpe med at komme til bunds i en rådden stemning. 750 Words er den online, fremtidssikrede, sjove oversættelse af denne øvelse.

Websted: 750words.com

