Velkommen til Lindywell App: Pilates and Balanced Living af Robin Long. Indeni vil du opleve Lindywells tilgang til Pilates i kernen, næring (ikke begrænsning) og en blomstrende tankegang, alt sammen lige ved hånden. Pilates er en helkrops-, kropsgenskabende og centrerende øvelse, der er ideel til enhver alder og kropstype. Gennem opmærksom bevægelse får du forbindelse til din krop og træner dine muskler på en helt ny måde. For ikke at nævne, du kan få resultater på så lidt som 15 minutter om dagen, og der kræves ikke noget udstyr for at komme i gang.

Websted: lindywell.com

