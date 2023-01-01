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YNAB

YNAB

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YNAB على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنت بحاجة إلى ميزانية (YNAB) (تُنطق Why-nab) هو برنامج أمريكي متعدد المنصات لإعداد الميزانية الشخصية يعتمد على طريقة المغلف. في عام 2013، كان برنامج التمويل الشخصي الأكثر شعبية بين قراء Lifehacker.

الموقع الإلكتروني: youneedabudget.com

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