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أنت بحاجة إلى ميزانية (YNAB) (تُنطق Why-nab) هو برنامج أمريكي متعدد المنصات لإعداد الميزانية الشخصية يعتمد على طريقة المغلف. في عام 2013، كان برنامج التمويل الشخصي الأكثر شعبية بين قراء Lifehacker.

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