within health

نحن نقدم لمسؤولي الأشعة أحدث أتمتة سير العمل وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - مما يوفر الوقت، ويحسن الهوامش، ويرفع جودة الرعاية.

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