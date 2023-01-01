WebCatalog
wallhaven

wallhaven

wallhaven.cc

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من wallhaven على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المصدر الخاص بك للحصول على أفضل خلفيات عالية الجودة على شبكة الإنترنت!

الموقع الإلكتروني: wallhaven.cc

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ wallhaven. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

WallpaperCave

WallpaperCave

wallpapercave.com

Disroot Audio

Disroot Audio

mumble.disroot.org

Letter

Letter

app.letter.co

On Time Supplies

On Time Supplies

ontimesupplies.com

Junia

Junia

junia.ai

Froxy

Froxy

froxy.com

Proface

Proface

avatarize.club

Tko Cartridges

Tko Cartridges

tkocartridges.com

Font Squirrel

Font Squirrel

fontsquirrel.com

uQR.me

uQR.me

app.uqr.me

Face26

Face26

app.face26.com

IFAS

IFAS

ifasonline.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية