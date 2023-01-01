ساعد فرقك على العمل بشكل أفضل معًا. من خلال أدوات التشخيص والمحادثة للفريق، ورحلات الفريق، والملاحظات المستندة إلى النمو، والمزيد، نساعدك على بناء فرق أقوى عبر شركتك بأكملها.

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