بدائل - Valence

Keka

Keka

keka.com

لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...

JotForm

JotForm

jotform.com

تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصا...

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات ق...

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل ال...

BetterUp

BetterUp

betterup.com

دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فرامنغهام وماساتشوستس ودبلن، وتوفر حلولاً برمجية قائمة على السحابة (البرمجيات كخدمة) وإدارة رأس المال البشري (HCM). تم تصميم حلول الاعتراف الاجتماعي الخاصة بها للموظفين لتقدير ومكافأة بعضهم البعض كحافز للأداء والسلوكيات التي تتوافق مع قيم الشرك...

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، و...

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

إن GrowthMentor عبارة عن منصة إرشادية تربط بين المؤسسين والمسوقين وممارسي النمو ومحترفي المنتجات مع مرشدين ذوي خبرة من صناعات متنوعة. مقابل سعر شهري ثابت، يمكن للمستخدمين الوصول إلى جلسات فردية غير محدودة، حيث يقدم معظم الموجهين خبراتهم دون أي تكلفة إضافية. تركز المنصة على جلسات فردية، مما يسمح للمس...

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

يوفر MicroMentor للمؤسسات والشركات إمكانية الوصول إلى برنامج توجيه عبر الإنترنت قابل للتخصيص ذو علامة تجارية. تقترن تقنية التوجيه المتطورة والمدروسة لدينا بإدارة المشروعات الشخصية والاستشارات والدعم لإنشاء حل توجيه ناجح.

SurveySparrow

SurveySparrow

surveysparrow.com

SurveySparrow عبارة عن نظام أساسي لإدارة تجربة القنوات الشاملة يجمع بين أدوات تجربة العملاء وتجربة الموظف مثل NPS وOffline وChat وClassic و360° Surveys التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً وجذابة للغاية وسهلة الاستخدام. تتيح واجهة المستخدم التحادثية لاستطلاعاتك تقديم تجربة شبيهة بالدردشة وزيادة معدلا...

Torch

Torch

torch.io

Torch هي منصة تطوير الأفراد التي تطلق العنان لإمكانات الأشخاص والفرق والمنظمات. باستخدام Torch، يمكنك تقديم برامج تدريب وتوجيه شاملة ومتكاملة ومؤثرة تقود نجاح موظفيك ومؤسستك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة Torch لتطوير موظفيها، وإنشاء قادة ومديرين أقوى، وتعزيز أداء الأعمال.

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simple.Coach عبارة عن منصة تدريب رقمية مصممة لمحترفي الخدمة مثل المدربين والاستشاريين والمعالجين والمدربين. مع Simple.Coach، يمكنك: 1. رقمنة عملياتك توفير ما يصل إلى 30% من الوقت الذي تقضيه في العمل الإداري! 2. الارتقاء بتجربة العميل: من خلال التعاون الفعال ومساحات عمل العميل والمزيد 3. تنمية أعمالك...

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

تدعم ردود الفعل 360 من Fuel50 النمو الوظيفي المعتمد من قبل الأقران في الوقت الفعلي. ادعم النمو الوظيفي غير المحدود لموظفيك داخل مؤسستك. تسمح تقنية 360 Feedback للموظفين والقادة والموجهين والمدربين بطلب الملاحظات وتلقيها وتقديمها لبعضهم البعض. ادعم التطوير الوظيفي الذاتي للقوى العاملة لديك. امنح موظف...

Qooper

Qooper

qooper.io

يساعد برنامج Qooper Mentoring & Learning الشركات على تشغيل برامج التوجيه والتعلم على نطاق واسع باستخدام قوالب تصميم برامج الإرشاد والمطابقة والتتبع والتدريب والتوجيه وإعداد التقارير مع عمليات تكامل قوية. من خلال خدمة العملاء الأعلى تقييمًا مثل Google، وUS Air Force، وMerck، وAmerican Airlines، وHerm...

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

بيع الاشتراكات لخبرتك بمساعدة الذكاء الاصطناعي. عزز قدرتك على تقديم المشورة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص استنادًا إلى قاعدة المعرفة الفريدة الخاصة بك.

Draup

Draup

draup.com

Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط الموا...

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub هي المنصة العالمية الرائدة لتنمية المواهب التي تمكن المؤسسات من إنشاء برنامج تدريب شخصي وقابل للقياس وقابل للتطوير للقوى العاملة بأكملها، بغض النظر عن مستوى الإدارة والأقدمية. ومن خلال القيام بذلك، تستطيع المؤسسات جني العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة مشاركة الموظفين، ومستويات أعلى من الإ...

Macorva

Macorva

macorva.com

تُحدث منصة Macorva المدعومة بالذكاء الاصطناعي ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الأداء والتعليقات ورضا العملاء. تجمع حلولنا بين التعليقات السلسة والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحويل الرؤى إلى موارد مستهدفة وخطط استجابة تساعد المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من بيانات تجربتها. ب...

Edform

Edform

edform.com

منصة ذكية للمهن ومشاركة أصحاب العمل تساعد أصحاب العمل في العثور على الطلاب والخريجين الموهوبين ورعايتهم.

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity هو برنامج توجيه لبناء وإدارة برامج التوجيه الفعالة. Mentornity هو حل قابل للتخصيص وجاهز لتوجيه الموظفين، وتوجيه المجتمع، والتوجيه العكسي، وتوجيه شبكة الخريجين، وتوجيه رواد الأعمال. تتميز بوابة إدارة Mentornity بالمطابقة والتأهيل وإعداد التقارير والبريد المجمع والتتبع. تتميز بوابة Mentorni...

Slidergap

Slidergap

spidergap.com

Spidergap هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء وتشغيل تقييمات ردود الفعل الشاملة التي تجعل التطوير الشخصي أمرًا سهلاً! من خلال تقارير التعليقات التي تركز على الموظفين، يمكن لمتلقي التعليقات تحديد أولويات التحسين بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. Spidergap هو الحل الأمثل للمؤسسات الكبيرة أو الصغيرة، التي ...

Leadr

Leadr

leadr.com

إن Leadr عبارة عن مساحة عمل رقمية تساعد المؤسسات على بناء قادة فعالين يقومون بإنشاء فرق سليمة، مما يؤدي إلى زيادة النتائج. يمنح برنامج Leadr المديرين الأدوات التي يحتاجونها لبناء عادات قيادية صحية من خلال توفير منصة لاجتماعات 1:1 واجتماعات الفريق، والمزيد من التعليقات المتعمدة، وتحديد الأهداف وتتبع ...

AskYourTeam

AskYourTeam

askyourteam.com

AskYourTeam موجود هنا لمساعدة المجالس في الوصول إلى جوهر الأمور الأكثر أهمية. من خلال استبدال التخمين بالرؤى، تتيح منصة رؤى الموظفين والمجتمع لدينا اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأسرع حتى يتمكن مجلسك من تركيز الموارد حيث ستُحدث الفرق الأكبر. مع AskYourTeam، يمكنك الحصول على رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ. عند...

Feebee

Feebee

getfeebee.io

Feebee هي منصة تحويلية للشركات الناشئة، تتكامل بسلاسة مع Slack لإعادة تشكيل ثقافة التعليقات. فهو يجمع الأدوات الأساسية مثل مراجعات الأداء الشاملة والتقييمات والتقدير وقيم الشركة واستطلاعات eNPS في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام. من خلال تبسيط إدارة الأداء وتعزيز الشعور بالانتماء من خلال التوافق مع قي...

Progression

Progression

progression.co

قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت ال...

Klaar

Klaar

klaarhq.com

قادة الأفراد وفرق الموارد البشرية في أكثر من 150 منظمة على مستوى العالم يثقون ويحبون Klaar ليكون نظام عملهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يجمع بين إدارة الأداء المستمرة وتخطيط التعاقب والاستعداد والتوجيه واستطلاعات مشاركة الموظفين. مع كلار، ولأول مرة، أصبح بإمكان قادة الموارد البشرية الوصول إلى رؤ...

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد ا...

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

تدعم منصة TaskHuman الموظفين أثناء نموهم وتكيفهم في مجالات فريدة من الحالة الإنسانية على المستويين الشخصي والمهني. نحن نتبع نهجًا شاملاً للتميز المهني من خلال تلبية احتياجات الموظفين بالكامل من خلال التدريب على الرفاهية وتطوير القيادة وأداء المبيعات والإرشاد.

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