بدائل - Valant

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية يوفر أدوات لتحديد المواعيد، الفوترة، الرعاية الصحية عن بُعد، وإدارة وثائق العملاء.

Whereby

Whereby

whereby.com

حيث هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يتيح إجراء مكالمات مرئية مباشرة من المتصفح دون تنزيلات، ويقدم ميزات مثل مشاركة الشاشة وتسجيل الاجتماعات.

Doxy.me

Doxy.me

doxy.me

Doxy.me هو تطبيق يتيح الاستشارات عن بُعد للمتخصصين في الرعاية الصحية، مع تكامل مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية.

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

تطبيق Doctolib يسهل حجز المواعيد مع الأطباء والمهنيين الصحيين بسرعة وسهولة عبر الإنترنت.

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum هو تطبيق يوفر خط هاتف منفصل للمحترفين مع ميزات الاتصال النصي والأمان، ويتوافق مع معايير HIPAA للأطباء وموظفي القطاعات المالية والقانونية.

Happify

Happify

happify.com

تطبيق Happify يساعد المستخدمين على إدارة التوتر والقلق من خلال أنشطة وألعاب تعزز التفكير الإيجابي والصحة النفسية.

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD هو تطبيق لإدارة الممارسات الطبية، يوفر سجلات صحية إلكترونية، جدولة، تذكيرات، وتواصل مع المرضى في سحابة موحدة.

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

IntakeQ تطبيق لإدارة نماذج دخول المرضى وجدولة المواعيد، بالإضافة إلى توفير منصات آمنة لتخزين البيانات والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية.

Spruce Health

Spruce Health

sprucehealth.com

تطبيق Spruce Health يسهل التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، ويشمل ميزات مثل الرسائل الآمنة وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

Tebra

Tebra

tebra.com

تطبيق Tebra هو منصة لإدارة الممارسات الطبية المستقلة، توفر سجلات صحية إلكترونية، إدارة الفواتير، وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر سجلات طبية إلكترونية، أدوات جدولة، وفوترة، مع دعم آمن وموثوق.

Practo

Practo

practo.com

تطبيق Practo يوفر استشارات طبية عبر الفيديو، وصفات طبية رقمية، حجز مواعيد الأطباء، طلب الأدوية، وإجراء اختبارات مختبرية.

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

تطبيق Practice Fusion هو منصة سجلات صحية إلكترونية سحابية تتيح للأطباء والمرضى إدارة الرعاية الصحية بفعالية وتوفير بيانات آمنة.

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

تساعد تطبيق CollaborateMD مقدمي الرعاية الصحية في إدارة الفواتير، وتحسين سير العمل، وتتبع المطالبات، وجدولة المواعيد، وتقديم مطالبات إلكترونية.

Weave

Weave

getweave.com

تجمع تطبيق Weave بين نظام هاتف متقدم ومجموعة من أدوات النمو على منصة واحدة، مما يسهل الوصول إلى المرضى الجدد وزيادة الإيرادات.

OhMD

OhMD

ohmd.com

OHMD هو تطبيق يتيح التواصل السهل بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى عبر الرسائل النصية، مع ميزات مثل تذكيرات المواعيد والتحديثات.

Practice Better

Practice Better

practicebetter.io

تطبيق الممارسة الأفضل يُسهّل إدارة ممارسات الصحة والعافية من خلال أدوات لإدارة العملاء، الجدولة، والتواصل، مما يُحسن الكفاءة والدعم للعملاء.

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

تطبيق DrChrono يقدم سجلات صحية إلكترونية وفوترة طبية، مع ميزات للمرضى مثل الجدولة والتواصل، ويتيح لمقدمي الرعاية الصحية إدارة المعلومات بكفاءة.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza هو تطبيق يساعد المدربين وممارسي الصحة العقلية في التفاعل مع عملائهم من خلال أنشطة، مهام، وتقييمات، مما يسهل متابعة التقدم.

Nabla

Nabla

nabla.com

NABLA هو مساعد ذكاء اصطناعي يساعد أخصائيي الرعاية الصحية في تبسيط الوثائق والمهام الإدارية، مما يعزز الكفاءة وجودة رعاية المرضى.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر أدوات للجدولة، الفواتير، والتوثيق، ويدعم الرعاية عن بُعد وتحسين تجربة العملاء.

DeepScribe

DeepScribe

deepscribe.ai

Deepscribe هو كاتب طبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يسجل الزيارات الطبية ويولد وثائق طبية بدقة في الوقت الحقيقي ويدمج مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية.

Jane

Jane

jane.app

جين هي منصة لإدارة الصحة والرفاهية توفر أدوات للجدولة والفواتير وإدارة مرضى، مع دعم للحجز عبر الإنترنت والاتصالات والتقارير السريرية.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Lyra هو تطبيق للصحة العقلية يوفر رعاية سرية وموارد لمساعدتك في إدارة التوتر والقلق، بالإضافة إلى الاتصال بمقدمي خدمات الصحة العقلية.

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach هو نظام إدارة سجلات طبية إلكترونية وشؤون ممارسة يساعد مقدمي الرعاية في إدارة البيانات والجدولة والفواتير لرعاية المصابين بالتوحد والاحتياجات الخاصة.

Supanote

Supanote

supanote.ai

تطبيق Supanote هو مسجل ملاحظات ذكي يساعد المعالجين على كتابة ملاحظات الجلسات بشكل آلي ويدعم تنسيقات متعددة مع الحفاظ على الخصوصية.

Psych Scribe

Psych Scribe

psych-scribe.com

تطبيق Psych Scribe يسهل توثيق ملاحظات جلسات العلاج عن طريق الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من الأعمال الإدارية ويساعد المعالجين في التركيز على رعاية المرضى.

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

تطبيق Wellscribe هو منصة سجلات طبية إلكترونية مصممة لمساعدة العيادات الصغيرة والممارسين الطبيين، حيث تسهل تخزين البيانات وإدارة المواعيد والوصفات الرقمية.

Medesk

Medesk

medesk.net

Medesk هو برنامج سحابي لإدارة العيادات، يسهل جدولة المواعيد، الفوترة، والتطبيب عن بُعد لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى.

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

تطبيق Clinicea هو منصة إدارة عيادات متطورة تُستخدم في أكثر من 20 تخصصًا، تهدف لتسهيل إدارة العيادات والمستشفيات.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.