بدائل - Valant

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية يوفر أدوات لتحديد المواعيد، الفوترة، الرعاية الصحية عن بُعد، وإدارة وثائق العملاء.
Whereby
whereby.com
حيث هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يتيح إجراء مكالمات مرئية مباشرة من المتصفح دون تنزيلات، ويقدم ميزات مثل مشاركة الشاشة وتسجيل الاجتماعات.
Doxy.me
doxy.me
Doxy.me هو تطبيق يتيح الاستشارات عن بُعد للمتخصصين في الرعاية الصحية، مع تكامل مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية.
Doctolib
doctolib.fr
تطبيق Doctolib يسهل حجز المواعيد مع الأطباء والمهنيين الصحيين بسرعة وسهولة عبر الإنترنت.
iPlum
iplum.com
iPlum هو تطبيق يوفر خط هاتف منفصل للمحترفين مع ميزات الاتصال النصي والأمان، ويتوافق مع معايير HIPAA للأطباء وموظفي القطاعات المالية والقانونية.
Happify
happify.com
تطبيق Happify يساعد المستخدمين على إدارة التوتر والقلق من خلال أنشطة وألعاب تعزز التفكير الإيجابي والصحة النفسية.
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD هو تطبيق لإدارة الممارسات الطبية، يوفر سجلات صحية إلكترونية، جدولة، تذكيرات، وتواصل مع المرضى في سحابة موحدة.
IntakeQ
intakeq.com
IntakeQ تطبيق لإدارة نماذج دخول المرضى وجدولة المواعيد، بالإضافة إلى توفير منصات آمنة لتخزين البيانات والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية.
Spruce Health
sprucehealth.com
تطبيق Spruce Health يسهل التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، ويشمل ميزات مثل الرسائل الآمنة وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد.
Tebra
tebra.com
تطبيق Tebra هو منصة لإدارة الممارسات الطبية المستقلة، توفر سجلات صحية إلكترونية، إدارة الفواتير، وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد.
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر سجلات طبية إلكترونية، أدوات جدولة، وفوترة، مع دعم آمن وموثوق.
Practo
practo.com
تطبيق Practo يوفر استشارات طبية عبر الفيديو، وصفات طبية رقمية، حجز مواعيد الأطباء، طلب الأدوية، وإجراء اختبارات مختبرية.
Practice Fusion
practicefusion.com
تطبيق Practice Fusion هو منصة سجلات صحية إلكترونية سحابية تتيح للأطباء والمرضى إدارة الرعاية الصحية بفعالية وتوفير بيانات آمنة.
CollaborateMD
collaboratemd.com
تساعد تطبيق CollaborateMD مقدمي الرعاية الصحية في إدارة الفواتير، وتحسين سير العمل، وتتبع المطالبات، وجدولة المواعيد، وتقديم مطالبات إلكترونية.
Weave
getweave.com
تجمع تطبيق Weave بين نظام هاتف متقدم ومجموعة من أدوات النمو على منصة واحدة، مما يسهل الوصول إلى المرضى الجدد وزيادة الإيرادات.
OhMD
ohmd.com
OHMD هو تطبيق يتيح التواصل السهل بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى عبر الرسائل النصية، مع ميزات مثل تذكيرات المواعيد والتحديثات.
Practice Better
practicebetter.io
تطبيق الممارسة الأفضل يُسهّل إدارة ممارسات الصحة والعافية من خلال أدوات لإدارة العملاء، الجدولة، والتواصل، مما يُحسن الكفاءة والدعم للعملاء.
DrChrono
drchrono.com
تطبيق DrChrono يقدم سجلات صحية إلكترونية وفوترة طبية، مع ميزات للمرضى مثل الجدولة والتواصل، ويتيح لمقدمي الرعاية الصحية إدارة المعلومات بكفاءة.
Quenza
quenza.com
Quenza هو تطبيق يساعد المدربين وممارسي الصحة العقلية في التفاعل مع عملائهم من خلال أنشطة، مهام، وتقييمات، مما يسهل متابعة التقدم.
Nabla
nabla.com
NABLA هو مساعد ذكاء اصطناعي يساعد أخصائيي الرعاية الصحية في تبسيط الوثائق والمهام الإدارية، مما يعزز الكفاءة وجودة رعاية المرضى.
TheraNest
theranest.com
TheraNest هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر أدوات للجدولة، الفواتير، والتوثيق، ويدعم الرعاية عن بُعد وتحسين تجربة العملاء.
DeepScribe
deepscribe.ai
Deepscribe هو كاتب طبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يسجل الزيارات الطبية ويولد وثائق طبية بدقة في الوقت الحقيقي ويدمج مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية.
Jane
jane.app
جين هي منصة لإدارة الصحة والرفاهية توفر أدوات للجدولة والفواتير وإدارة مرضى، مع دعم للحجز عبر الإنترنت والاتصالات والتقارير السريرية.
Lyra
lyrahealth.com
Lyra هو تطبيق للصحة العقلية يوفر رعاية سرية وموارد لمساعدتك في إدارة التوتر والقلق، بالإضافة إلى الاتصال بمقدمي خدمات الصحة العقلية.
CentralReach
centralreach.com
CentralReach هو نظام إدارة سجلات طبية إلكترونية وشؤون ممارسة يساعد مقدمي الرعاية في إدارة البيانات والجدولة والفواتير لرعاية المصابين بالتوحد والاحتياجات الخاصة.
Supanote
supanote.ai
تطبيق Supanote هو مسجل ملاحظات ذكي يساعد المعالجين على كتابة ملاحظات الجلسات بشكل آلي ويدعم تنسيقات متعددة مع الحفاظ على الخصوصية.
Psych Scribe
psych-scribe.com
تطبيق Psych Scribe يسهل توثيق ملاحظات جلسات العلاج عن طريق الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من الأعمال الإدارية ويساعد المعالجين في التركيز على رعاية المرضى.
Wellscribe
wellscribe.in
تطبيق Wellscribe هو منصة سجلات طبية إلكترونية مصممة لمساعدة العيادات الصغيرة والممارسين الطبيين، حيث تسهل تخزين البيانات وإدارة المواعيد والوصفات الرقمية.
Medesk
medesk.net
Medesk هو برنامج سحابي لإدارة العيادات، يسهل جدولة المواعيد، الفوترة، والتطبيب عن بُعد لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى.
Clinicea
clinicea.com
تطبيق Clinicea هو منصة إدارة عيادات متطورة تُستخدم في أكثر من 20 تخصصًا، تهدف لتسهيل إدارة العيادات والمستشفيات.
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