بدائل - Upstart

Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
Carsforsale.com
carsforsale.com
تطبيق Carsforsale.com يسهل شراء وبيع السيارات من خلال منصة للبحث، مقارنة، وشراء السيارات، مع ميزات مثل قوائم تفصيلية وبيانات تسعير.
DealerSocket
dealersocket.com
تطبيق Wearersocket هو نظام CRM مصمم لإدارة العملاء والمبيعات بكفاءة في صناعة السيارات، مع أدوات لتحليل البيانات وتحسين سير العمل.
Impel
impel.ai
تتيح تطبيق Impel لوكلاء السيارات الاستفادة من بيانات سلوك المتسوقين وتقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في جميع مراحل رحلة العميل.
CDK
cdkglobal.com
تطبيق CDK Global يربطك ببرمجيات متكاملة لمعاملات السيارات، موفرًا حلولًا لمساعدة الوكلاء في تحسين أداءهم.
LoanStreet
loan-street.com
LoanStreet هو منصة تقنية تسهل مشاركة وإدارة القروض بين البنوك والاتحادات الائتمانية، مما يعزز الكفاءة والقدرة على التكيف.
Dealer
dealer.com
تقدم تطبيق Dealer.com حلاً متكاملاً للتسويق الرقمي في صناعة السيارات، يتيح التواصل الفعال مع العملاء من خلال مواقع إلكترونية وإعلانات وخدمات رقمية.
Orbee
orbee.com
Orbee هو برنامج لتحليل البيانات وتحسين تجربة العملاء في صناعة السيارات، يمكّن التجار من إدارة معلومات العملاء والتسويق المتعدد القنوات.
Activengage
activengage.com
Activengage هو تطبيق يتيح للشركات تعزيز تفاعل العملاء من خلال أدوات المحادثة المتقدمة وأتمتة العمليات على قنوات متعددة.
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo هو تطبيق يحسن التواصل بين وكالات السيارات والعملاء عبر دردشة حية ودعم فوري، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العميل.
Axe Credit Portal
axefinance.com
تطبيق AX Credit Portal يتيح أتمتة دورة حياة الائتمان بالكامل، بدءًا من معرفة العميل حتى إدارة القروض، لتحسين الكفاءة وتجربة المستخدم.
Roopya
roopya.money
تطبيق Roopya يسهل عملية تقديم القروض من خلال منصة متكاملة تدعم البنوك والمؤسسات المالية، مع أدوات تحليل البيانات وإدارة القروض.
Lendr
joinlendr.com
Lendr هو منصة لإدارة وتقديم القروض، مصممة لمساعدة المقرضين على تحسين العمليات وإدارة المحافظ المالية بفعالية.
TaskSuite
tasksuite.com
تطبيق TaskSuite هو حل سحابي لإدارة القروض، يسهّل جميع مراحل دورة حياة القرض ويقدم خيارات تخصيص وتحليلات شاملة.
Driftrock
driftrock.com
Driftrock هو منصة تسويق سيارات تساعد في زيادة جودة وحجم العملاء المحتملين ومبيعات السيارات من الحملات التسويقية.
BrytSoftware.com
brytsoftware.com
BrytSoftware هي منصة شاملة لإدارة القروض تشمل جميع جوانب العمليات مثل إنشاء القروض، وخدمة العملاء، والتقارير، وأتمتة المهام.
GoDocs
godocs.com
تطبيق GoDocs يُمكن المقرضين من أتمتة مستندات القروض التجارية، مع تحديثات الف compliance، وسهولة الاستخدام لتحسين كفاءة العمليات.
LoanPro
loanpro.io
LoanPro هو نظام لإدارة القروض يمكّن المقرضين من أتمتة عمليات الإقراض، من إنشاء القرض إلى السداد، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.
The Mortgage Office
themortgageoffice.com
تطبيق مكتب الرهن العقاري يساعد المقرضين في إدارة عمليات الرهن العقاري بكفاءة، من الإنشاء إلى الإغلاق، ويعزز التواصل والامتثال.
Mortgage Automator
mortgageautomator.com
تطبيق Mortgage Automator هو برنامج شامل لإدارة قروض الرهن العقاري الخاص، يسهّل العمليات مع الأتمتة وتحليل البيانات لتحسين الكفاءة والخدمات.
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
تطبيق Shift Marketing يساعد وكلاء السيارات والشركات المصنعة على بيع السيارات لعملاء CRM من خلال تنظيم فعاليات ولاء تسويقية.
Matador
matador.ai
تطبيق ماتادور يساعد الشركات في إنشاء تجارب محادثة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مما يعزز المبيعات ويحسن الإنتاجية.
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