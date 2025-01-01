بدائل - Upstart

Podium

Podium

podium.com

تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

تطبيق Carsforsale.com يسهل شراء وبيع السيارات من خلال منصة للبحث، مقارنة، وشراء السيارات، مع ميزات مثل قوائم تفصيلية وبيانات تسعير.

DealerSocket

DealerSocket

dealersocket.com

تطبيق Wearersocket هو نظام CRM مصمم لإدارة العملاء والمبيعات بكفاءة في صناعة السيارات، مع أدوات لتحليل البيانات وتحسين سير العمل.

Impel

Impel

impel.ai

تتيح تطبيق Impel لوكلاء السيارات الاستفادة من بيانات سلوك المتسوقين وتقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في جميع مراحل رحلة العميل.

CDK

CDK

cdkglobal.com

تطبيق CDK Global يربطك ببرمجيات متكاملة لمعاملات السيارات، موفرًا حلولًا لمساعدة الوكلاء في تحسين أداءهم.

LoanStreet

LoanStreet

loan-street.com

LoanStreet هو منصة تقنية تسهل مشاركة وإدارة القروض بين البنوك والاتحادات الائتمانية، مما يعزز الكفاءة والقدرة على التكيف.

Dealer

Dealer

dealer.com

تقدم تطبيق Dealer.com حلاً متكاملاً للتسويق الرقمي في صناعة السيارات، يتيح التواصل الفعال مع العملاء من خلال مواقع إلكترونية وإعلانات وخدمات رقمية.

Orbee

Orbee

orbee.com

Orbee هو برنامج لتحليل البيانات وتحسين تجربة العملاء في صناعة السيارات، يمكّن التجار من إدارة معلومات العملاء والتسويق المتعدد القنوات.

Activengage

Activengage

activengage.com

Activengage هو تطبيق يتيح للشركات تعزيز تفاعل العملاء من خلال أدوات المحادثة المتقدمة وأتمتة العمليات على قنوات متعددة.

Gubagoo

Gubagoo

gubagoo.com

Gubagoo هو تطبيق يحسن التواصل بين وكالات السيارات والعملاء عبر دردشة حية ودعم فوري، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العميل.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal

axefinance.com

تطبيق AX Credit Portal يتيح أتمتة دورة حياة الائتمان بالكامل، بدءًا من معرفة العميل حتى إدارة القروض، لتحسين الكفاءة وتجربة المستخدم.

Roopya

Roopya

roopya.money

تطبيق Roopya يسهل عملية تقديم القروض من خلال منصة متكاملة تدعم البنوك والمؤسسات المالية، مع أدوات تحليل البيانات وإدارة القروض.

Lendr

Lendr

joinlendr.com

Lendr هو منصة لإدارة وتقديم القروض، مصممة لمساعدة المقرضين على تحسين العمليات وإدارة المحافظ المالية بفعالية.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

تطبيق TaskSuite هو حل سحابي لإدارة القروض، يسهّل جميع مراحل دورة حياة القرض ويقدم خيارات تخصيص وتحليلات شاملة.

Driftrock

Driftrock

driftrock.com

Driftrock هو منصة تسويق سيارات تساعد في زيادة جودة وحجم العملاء المحتملين ومبيعات السيارات من الحملات التسويقية.

BrytSoftware.com

BrytSoftware.com

brytsoftware.com

BrytSoftware هي منصة شاملة لإدارة القروض تشمل جميع جوانب العمليات مثل إنشاء القروض، وخدمة العملاء، والتقارير، وأتمتة المهام.

GoDocs

GoDocs

godocs.com

تطبيق GoDocs يُمكن المقرضين من أتمتة مستندات القروض التجارية، مع تحديثات الف compliance، وسهولة الاستخدام لتحسين كفاءة العمليات.

LoanPro

LoanPro

loanpro.io

LoanPro هو نظام لإدارة القروض يمكّن المقرضين من أتمتة عمليات الإقراض، من إنشاء القرض إلى السداد، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

The Mortgage Office

The Mortgage Office

themortgageoffice.com

تطبيق مكتب الرهن العقاري يساعد المقرضين في إدارة عمليات الرهن العقاري بكفاءة، من الإنشاء إلى الإغلاق، ويعزز التواصل والامتثال.

Mortgage Automator

Mortgage Automator

mortgageautomator.com

تطبيق Mortgage Automator هو برنامج شامل لإدارة قروض الرهن العقاري الخاص، يسهّل العمليات مع الأتمتة وتحليل البيانات لتحسين الكفاءة والخدمات.

Shift Marketing

Shift Marketing

automotive.shiftmarketing.io

تطبيق Shift Marketing يساعد وكلاء السيارات والشركات المصنعة على بيع السيارات لعملاء CRM من خلال تنظيم فعاليات ولاء تسويقية.

Matador

Matador

matador.ai

تطبيق ماتادور يساعد الشركات في إنشاء تجارب محادثة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مما يعزز المبيعات ويحسن الإنتاجية.

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