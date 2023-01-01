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TVmaze

TVmaze

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tvmaze.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TVmaze على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قاعدة بيانات البرامج التلفزيونية ومسلسلات الويب. إنشاء جداول شخصية. دليل الحلقة والممثلين وطاقم العمل ومعلومات الشخصية. ملخصات ومراجعات ومقاطع دعائية للحلقات وصور المشاهير وواجهة برمجة تطبيقات التلفزيون.

الموقع الإلكتروني: tvmaze.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TVmaze. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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