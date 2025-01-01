بدائل - Team Procure

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

تطبيق Zoho Inventory لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع مستويات المخزون وإدارة الطلبات بكفاءة عبر واجهة سهلة الاستخدام.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport هو تطبيق لوجستي يساعد الشركات على إدارة سلاسل التوريد عالميًا عن طريق الشحن الجوي، البحري، والبرّي مع أدوات للتتبع وإدارة التكلفة.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

مخزون التدفق هو برنامج إدارة مخزون يساعد الشركات الصغيرة على تتبع المخزون وإدارته بكفاءة عبر مواقع متعددة.

Coupa

Coupa

coupa.com

تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.

Cin7

Cin7

cin7.com

تطبيق Cin7 لإدارة المخزون يسهّل الشركات في تتبع المخزون والمبيعات وإجراءات التصنيع وإدارة القنوات المختلفة من خلال نظام موحد.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.

Stord

Stord

stord.com

ستورد هو تطبيق يتخصص في إدارة سلسلة التوريد والتوزيع، ويوفر أدوات لتسهيل التخزين، الشحن، وإدارة الطلبات للشركات.

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

تطبيق SourceDay يساعد الشركات في تحسين سلسلة الإمداد من خلال تنسيق التعديلات على طلبات الشراء بين المشترين والموردين لضمان تسليم الأجزاء في الوقت المناسب.

Zip

Zip

ziphq.com

ZIP هي منصة لإدارة طلبات الشراء والموردين، تسهل العمليات التجارية وتوفر رؤية واضحة لمصروفات الأعمال.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد على تتبع مستويات المخزون ويقدم تنبيهات وإمكانيات مسح الباركود لضمان كفاءة العمليات.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.

TealBook

TealBook

tealbook.com

تطبيق TealBook لجمع وتحقق من بيانات الموردين، يساعد فرق المشتريات على تحسين الكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.

Avetta

Avetta

avetta.com

تطبيق Avetta يدعم إدارة مخاطر سلسلة التوريد ويوفر منصة شاملة لتأهيل الموردين وكفاءة العمال وتحسين السلامة والإنتاجية.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

تطبيق Blastramp HQ هو أداة لإدارة المخزون، تجمع قنوات المبيعات الإلكترونية والجملة في مركز واحد، مع ميزات لإدارة الطلبات والتسعير الشفاف.

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

مخزون نهائي هو تطبيق سحابي لإدارة المخزون لتحسين تتبع الشحنات والمخازن عبر مواقع متعددة بدقة وكفاءة.

SKULabs

SKULabs

skulabs.com

تطبيق SKULabs يدير المخزون والشحن للعلامات التجارية الناشئة بتوفير مزامنة في الوقت الفعلي وتحقيق الطلبات بدقة عبر قنوات متعددة.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works هو برنامج سحابي لتنظيم عمليات التصنيع في صناعة السيارات، بما يشمل إدارة العلاقات مع الموردين والجودة وتطوير المنتجات.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يتيح تتبع الإنتاج والموردين والبيانات الحية، مما يسهل كفاءة العمليات ويقلل التكاليف.

Unicommerce

Unicommerce

unicommerce.com

Unicommerce هو تطبيق لإدارة العمليات التجارية الإلكترونية، يقدم أدوات لتسهيل التحكم في المخزون ومعالجة الطلبات وخدمات الشحن.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

تطبيق Isometric Technologies (ISO) يدير أداء نقل الشحنات، ويساعد على توافق البيانات بين الشركات والموردين للكشف عن التكاليف الخفية وتحسين العلاقات التجارية.

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

تطبيق ShipHero يتيح إدارة المخزون والتوزيع بكفاءة للشركات، مع دمج مع منصات التجارة الإلكترونية وتحسين عمليات الشحن والتخزين.

Flowspace

Flowspace

flow.space

تطبيق فلوسبيس يوفر إدارة مركزية لمخزون والطلبات والأنشطة اللوجستية، مما يسهل تسليم المنتجات عبر شبكة من 150 مركزاً في جميع أنحاء البلاد.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud هو تطبيق لإدارة التجارة الإلكترونية يمكّن البائعين من إدارة المخزون والطلبيات عبر قنوات متعددة بسهولة وسلاسة.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

تطبيق Shipedge هو حل سحابي لإدارة الطلبات والمستودعات في التجارة الإلكترونية، ي automates العمليات اللوجستية ويعزز كفاءة تنفيذ الطلبات.

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