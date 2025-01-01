بدائل - Team Procure

Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Zoho Inventory
zoho.com
تطبيق Zoho Inventory لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع مستويات المخزون وإدارة الطلبات بكفاءة عبر واجهة سهلة الاستخدام.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Flexport
flexport.com
Flexport هو تطبيق لوجستي يساعد الشركات على إدارة سلاسل التوريد عالميًا عن طريق الشحن الجوي، البحري، والبرّي مع أدوات للتتبع وإدارة التكلفة.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
مخزون التدفق هو برنامج إدارة مخزون يساعد الشركات الصغيرة على تتبع المخزون وإدارته بكفاءة عبر مواقع متعددة.
Coupa
coupa.com
تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.
Cin7
cin7.com
تطبيق Cin7 لإدارة المخزون يسهّل الشركات في تتبع المخزون والمبيعات وإجراءات التصنيع وإدارة القنوات المختلفة من خلال نظام موحد.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.
Stord
stord.com
ستورد هو تطبيق يتخصص في إدارة سلسلة التوريد والتوزيع، ويوفر أدوات لتسهيل التخزين، الشحن، وإدارة الطلبات للشركات.
SourceDay
sourceday.com
تطبيق SourceDay يساعد الشركات في تحسين سلسلة الإمداد من خلال تنسيق التعديلات على طلبات الشراء بين المشترين والموردين لضمان تسليم الأجزاء في الوقت المناسب.
Zip
ziphq.com
ZIP هي منصة لإدارة طلبات الشراء والموردين، تسهل العمليات التجارية وتوفر رؤية واضحة لمصروفات الأعمال.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد على تتبع مستويات المخزون ويقدم تنبيهات وإمكانيات مسح الباركود لضمان كفاءة العمليات.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.
TealBook
tealbook.com
تطبيق TealBook لجمع وتحقق من بيانات الموردين، يساعد فرق المشتريات على تحسين الكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.
Informatica
informatica.com
Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.
Avetta
avetta.com
تطبيق Avetta يدعم إدارة مخاطر سلسلة التوريد ويوفر منصة شاملة لتأهيل الموردين وكفاءة العمال وتحسين السلامة والإنتاجية.
Epicor
epicor.com
Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.
Blastramp
blastramp.com
تطبيق Blastramp HQ هو أداة لإدارة المخزون، تجمع قنوات المبيعات الإلكترونية والجملة في مركز واحد، مع ميزات لإدارة الطلبات والتسعير الشفاف.
Finale Inventory
finaleinventory.com
مخزون نهائي هو تطبيق سحابي لإدارة المخزون لتحسين تتبع الشحنات والمخازن عبر مواقع متعددة بدقة وكفاءة.
SKULabs
skulabs.com
تطبيق SKULabs يدير المخزون والشحن للعلامات التجارية الناشئة بتوفير مزامنة في الوقت الفعلي وتحقيق الطلبات بدقة عبر قنوات متعددة.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works هو برنامج سحابي لتنظيم عمليات التصنيع في صناعة السيارات، بما يشمل إدارة العلاقات مع الموردين والجودة وتطوير المنتجات.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يتيح تتبع الإنتاج والموردين والبيانات الحية، مما يسهل كفاءة العمليات ويقلل التكاليف.
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce هو تطبيق لإدارة العمليات التجارية الإلكترونية، يقدم أدوات لتسهيل التحكم في المخزون ومعالجة الطلبات وخدمات الشحن.
Isometric Technologies
iso.io
تطبيق Isometric Technologies (ISO) يدير أداء نقل الشحنات، ويساعد على توافق البيانات بين الشركات والموردين للكشف عن التكاليف الخفية وتحسين العلاقات التجارية.
ShipHero
shiphero.com
تطبيق ShipHero يتيح إدارة المخزون والتوزيع بكفاءة للشركات، مع دمج مع منصات التجارة الإلكترونية وتحسين عمليات الشحن والتخزين.
Flowspace
flow.space
تطبيق فلوسبيس يوفر إدارة مركزية لمخزون والطلبات والأنشطة اللوجستية، مما يسهل تسليم المنتجات عبر شبكة من 150 مركزاً في جميع أنحاء البلاد.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud هو تطبيق لإدارة التجارة الإلكترونية يمكّن البائعين من إدارة المخزون والطلبيات عبر قنوات متعددة بسهولة وسلاسة.
Shipedge
shipedge.com
تطبيق Shipedge هو حل سحابي لإدارة الطلبات والمستودعات في التجارة الإلكترونية، ي automates العمليات اللوجستية ويعزز كفاءة تنفيذ الطلبات.
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