برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا

Webgility

webgility.com

يعد Webgility برنامجًا مرنًا وقويًا لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط جميع متاجر وأسواق التجارة الإلكترونية ونظام نقاط البيع ومنصة الشحن والمزيد بـ QuickBooks Online وQuickBooks Desktop وNetSuite - دون الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات. تعمل الأتمتة على مزامنة بيانات التجارة الإلكترونية (الشحن والشراء والمخزون والتسعير والمزيد) عبر قنوات المبيعات الخاصة بك وتنزيل البيانات المحاسبية (تفاصيل الضرائب والعملاء والطلبات) إلى QuickBooks الخاص بك تلقائيًا وبشكل آمن. تقضي هذه العملية تقريبًا على الإدخال اليدوي للبيانات الذي يستغرق وقتًا طويلاً لتقليل الأخطاء المكلفة. لا تقلق أبدًا بشأن دقة مسك الدفاتر، واعتمد قنوات واستراتيجيات مبيعات جديدة، واعثر على عملاء جدد، وقم ببيع المزيد بثقة، مع العلم أنه يمكنك فرز إيرادات الضرائب عبر الولايات القضائية تلقائيًا ولن تضطر إلى قضاء المزيد من الوقت في إدارة الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Webgility بتجميع جميع بيانات المتجر والطلبات وCOGS والأداء في مكان واحد. تمنحك لوحات المعلومات التحليلية سهلة القراءة رؤى أعمق حول الربحية والمبيعات والتسويات وأداء المنتج. وبمرور الوقت، يمكنك تحليل الاتجاهات الموسمية والتنبؤ بالمبيعات والمخزون. قم بمراجعة أداء المبيعات واتجاهات المبيعات والمنتجات الأفضل والأقل مبيعًا حسب القناة والمزيد. تم إطلاق Webgility في عام 2007. واليوم، يعد التكامل رقم 1 لمستخدمي QuickBooks، حيث يخدم أكثر من 5000 شركة ويعالج أكثر من 100 مليون معاملة سنويًا. تتضمن جميع الخطط دعمًا وتأهيلًا مجانيًا من فئة الخمس نجوم. >>توفير الوقت والمال<< تعمل الأتمتة على تقليل التكاليف العامة وتكاليف العمالة، حتى تتمكن من التكيف بشكل أسرع والتركيز على نموك. >> قم بتوصيل أنظمة التجارة الإلكترونية الخاصة بك << يتكامل Webgility مع أكثر من 50 منصة للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Shopify وAmazon وeBay وWalmart وEtsy وWix. >> تحليل الأداء والتنبؤ به تعمق أكثر في الربحية والتسويات وأداء المبيعات للحصول على رؤية كاملة لعملك. >>تخلص من إدخال البيانات يدويًا<< يقوم Webgility بتسجيل دخلك ومعاملاتك وضريبة المبيعات والرسوم عبر الإنترنت في منصة المحاسبة الخاصة بك تلقائيًا. >>حافظ على تحديث كتبك<< يتم تسجيل المعاملات والعوائد في الوقت الفعلي، حتى لا تتأخر كتبك أبدًا. >>أغلق دفاترك بسرعة<< تتطابق الحسابات بدقة مع الودائع المصرفية، بحيث يمكنك أنت أو المحاسب الخاص بك إغلاق الدفاتر بسرعة كل شهر. >> تنظيم إيرادات الضرائب تلقائيًا << تقوم Webgility بجمع وتسجيل ضريبة المبيعات من جميع المبيعات وتنظيمها حسب الولاية القضائية في منصة المحاسبة الخاصة بك لتسهيل حفظها. >>لا تفرط في بيع المخزون<< قم بإدارة الأسعار والمخزون عبر قنوات المبيعات لديك وبرنامج المحاسبة الخاص بك تلقائيًا. >> تحسين الكفاءة التشغيلية << أتمتة عمليات الشراء والتنفيذ والمرتجعات والمبالغ المستردة ومسارات العمل الأخرى لتحسين الكفاءة التشغيلية. >>إدارة أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك من مكان واحد<< تحسين التنظيم وعدم التبديل مطلقًا بين منصات المبيعات والدفع والشحن مرة أخرى. >>ابق ملتزمًا<< جميع الإدخالات المحاسبية متوافقة وموسومة، لذا يمكنك تدقيق التغييرات والتراجع عنها بسهولة. >>التعاون بسهولة<< شارك حسابك بسهولة مع المحاسب أو المحاسب أو شركة المحاسبة الخارجية. >>تتبع النفقات بدقة<< ألق نظرة فاحصة على رسوم السوق والدفع والشحن، وحدد المزيد من الطرق للتوفير. >>تخصيص لتلبية احتياجاتك<< قم بتخصيص إعدادات Webgility الخاصة بك عن طريق قناة المبيعات مع التحكم في التعيين على مستوى الحقل.