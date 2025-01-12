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برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها ملايين الأشخاص.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." وأفادت الشركة أن لديها أكثر من مليون شركة في حوالي 175 دولة تستخدم منصتها. اعتبارًا من يونيو 2019، حيث تجاوز إجمالي حجم البضائع 41.1 مليار دولار أمريكي لتقويم 2018.
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية، ويمكنك توجيه موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لم يكن الأمر أكثر سهولة من أي وقت مضى، مع أدوات تحسين محركات البحث والتسويق الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك البقاء على اطلاع بكل شيء، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا Wix لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية للويكس؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب مواقع مصممة بشكل استراتيجي * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول تجارة إلكترونية قوية لإدارة متجرك والبيع عبر الإنترنت * برنامج جدولة عبر الإنترنت يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات تسويق مدمجة للمساعدة في إدارة أعمالك وتنميتها عبر الإنترنت * إمكانات تدوين كاملة تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحقيق الدخل من المحتوى * أدوات تطوير الويب الكاملة للوظائف المخصصة
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Dopple.ai
dopple.ai
تستخدم Dopple تقنية مبتكرة لإضفاء الحيوية على المنتجات على الشاشة، مما يتيح تجربة شراء رقمية أسرع وأكثر دقة وتوفر تجربة شاملة أفضل. تتكامل إمكانات تصور المنتج وتكوينه ثلاثية الأبعاد مع موفري البرامج الآخرين لتمكين بيئة بيانات متصلة. ومن خلال منصة Dopple، تستطيع الشركات تمكين عملائها من خلال تجارب المنتجات الرقمية التفاعلية والجذابة.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى وسائل محترفي الفيديو للتواصل مع العملاء وغيرهم من المهنيين. يركز Vimeo على تقديم فيديو عالي الدقة عبر مجموعة من الأجهزة. تم إنشاء الموقع في البداية بواسطة Jake Lodwick وZach Klein في عام 2004 كفرع من CollegeHumor لمشاركة مقاطع الفيديو الفكاهية بين الزملاء، على الرغم من وضعه جانبًا لدعم الشعبية المتزايدة لـ CollegeHumor. استحوذت IAC على CollegeHumor وVimeo في عام 2006، وبعد أن استحوذت Google على YouTube بأكثر من 1.65 مليار دولار أمريكي، وجهت IAC المزيد من الجهد إلى Vimeo للتنافس ضد YouTube، مع التركيز على توفير محتوى منسق وفيديو عالي الوضوح لتمييز نفسها عن مواقع مشاركة الفيديو الأخرى. غادر لودويك وكلاين في النهاية بحلول عام 2009، ونفذت IAC هيكلًا أكثر تركيزًا على الشركة لبناء خدمات Vimeo، مع وجود الرئيس التنفيذي الحالي أنجالي سود في منصبه منذ يوليو 2017.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
AppMySite
appmysite.com
أنشئ تطبيقًا باستخدام أقوى أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. AppMySite يجعل تطوير التطبيقات أمرًا سهلاً. أنشئ تطبيقات جوال أصلية متميزة لكل من Android وiOS دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. تم تصميم برنامج دعم العملاء الخاص بها خصيصًا لمنح شركات التجارة الإلكترونية رؤية موحدة لجميع استفسارات العملاء، مع مركزية جميع قنوات الدعم الخاصة بهم ووسائل التواصل الاجتماعي ومتجر الويب ورسائل السوق، من خلال صندوق الوارد الذكي الخاص بها. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات الرسائل بناءً على احتياجات عملك وتعيينها باستخدام القواعد المستندة إلى الأدوار، حتى يتمكن فريقك من الرد على العملاء بشكل أسرع 5 مرات وبناء الولاء وزيادة عملية إعادة الشراء. عند التعامل مع استفسارات العملاء، تقترح أتمتة الذكاء الاصطناعي أفضل الإجابات والترجمات حتى يتمكن وكلاءك من الاستجابة بسهولة وبأي لغة محلية. يمكن للشركات الجادة في البيع عبر الإنترنت توسيع نطاق خدمة العملاء أثناء توسعها في أسواق جديدة بثقة. يتكامل eDesk أصلاً مع البيانات ويدمجها من أكثر من 200 سوق ومتجر ويب وشبكات اجتماعية واتصالات وقنوات لوجستية - أكثر من أي مزود آخر لبرامج دعم العملاء - حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الطلب الشاملة بنقرة زر واحدة. يعد eDesk أيضًا الحل الوحيد لدعم العملاء في مجالس مطوري Amazon وWalmart، حيث يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تنمية أعمالهم من خلال قنوات مبيعات جديدة، مرتبطة بشكل جيد بأدوات وعمليات دعم العملاء.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 هي منصة برمجية رائدة متكاملة يثق بها أكثر من 2,000,000 من رواد الأعمال والوكالات والعلامات التجارية العالمية الرئيسية في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز نمو أعمالهم على أمازون من خلال تقديم حلول دقيقة تعتمد على البيانات. تعمل شركة Helium 10، التي يقع مقرها الرئيسي في إيرفين، كاليفورنيا، على تمكين رواد الأعمال على مستوى العالم من خلال قوة البيانات والتعليم المستمر والدعم المجتمعي اللازم لتعظيم إمكاناتهم والازدهار في مستقبل التجارة الإلكترونية. من الباحثين عن الفرص إلى رواد الأعمال المنفردين، إلى البائعين المتفرغين والمؤسسات والوكالات وكل من بينهم، يدعم Helium 10 ريادة الأعمال في جميع المراحل من خلال قواعد اللعبة لبناء أعمال التجارة الإلكترونية الهادفة والثابتة وتنميتها وتوسيع نطاقها. لتعظيم مبيعاتك على Amazon/Walmart، وتحسين أعمالك، وبيع المزيد ببساطة - تفضل بزيارتنا على: www.helium10.com.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في عام 2014، ويتم تشغيلها عن بعد بالكامل من قبل أكثر من 100 عضو في الفريق عبر 20 دولة ويتم استخدامها في أكثر من 500000 موقع حول العالم.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخصصة. نقوم بطباعة منتجاتنا في منشآتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المتطورة لضمان أعلى مستويات الجودة. نحن أيضًا نتشارك مع مرافق في أستراليا واليابان لتزويد العملاء بتجربة محلية. كلما قل الوقت الذي تقضيه في القلق بشأن الشحن، زاد الوقت الذي يمكنك قضاؤه في تنمية أعمالك!
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack هو أسرع محول PDF إلى دفتر صور متحركة في السوق. قم بإضفاء الحيوية على ملفات PDF الخاصة بك، وتحويلها إلى منشورات واقعية باستخدام تأثير صفحة التقليب ثلاثي الأبعاد. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام Design Studio الخاص بنا لإنشاء دفاتر صور متحركة جذابة من البداية بسهولة. قم بإحضار كتالوجاتك المطبوعة إلى العملاء الرقميين مع تبني مسار أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة لشركتك. ستساعدك الميزات القوية مثل أزرار التسوق، ومقاطع الفيديو، وملفات GIF، وعروض شرائح الصور الجذابة، ونماذج العملاء المحتملين القابلة للتخصيص، والتضمينات، وغيرها الكثير، على التميز بين المنافسين. تتوفر أيضًا إحصائيات متقدمة وخيارات العلامات التجارية لمساعدتك في تقديم تجربة لا تُنسى لقرائك. قم بإنشاء مساحات عمل وإدارة مشاريع مختلفة ودعوة أعضاء الفريق وتعيين أدوار مختلفة. تأكد من اتساق العلامة التجارية وتعاون مع فريقك لإنشاء منشورات مذهلة. كل ذلك في Flipsnack.
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP المتكاملة على توحيد عناصر المؤسسات الحديثة - بدءًا من القوى العاملة والشؤون المالية وحتى العملاء وسلاسل التوريد - في نظام بيئي موحد يدفع عجلة التقدم.
Coohom
coohom.com
Coohom هي منصة رائدة للتصور ثلاثي الأبعاد والتصميم الداخلي تمكن الشركات والمصممين من إنشاء مخططات ثلاثية الأبعاد بسهولة في دقائق وتقديم مشاريع التصميم بتفاصيل مذهلة بدقة تصل إلى 16 كيلو في ثوانٍ. تتميز Coohom بأداة مخصصة لتصميم المطبخ والحمام ثلاثية الأبعاد تعمل على تبسيط التعقيد وتحفيز نمو الأعمال القابلة للتطوير للمصنعين والبائعين. وباستخدام أدوات مثل 3D Viewer وAR، يمكن تقليل تكاليف المواد وتحسين تحويلات المبيعات. تعمل ميزة "مساحات الإلهام" على تحسين مشاركة المنتج وتوليد العملاء المحتملين. يعتمد أكثر من 8 ملايين مصمم و35000 مؤسسة عالميًا على Coohom يوميًا، مما يجعله مجتمعًا موثوقًا به. تقدم Coohom خدمات احترافية لكل من الأفراد والشركات. وقد ظهرت حلولها المرئية ثلاثية الأبعاد في منشورات مرموقة، بما في ذلك Forbes وTechNode وPanels & Furniture Asia وFurnitureToday وHomeAccents وKitchen & Bath Business وFame+. تعد Coohom أيضًا شريكًا صناعيًا فخورًا للجمعية الأمريكية لمصممي الديكور الداخلي (ASID).
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
OpenCart
opencart.com
Opencart هو برنامج لإدارة المتاجر عبر الإنترنت سهل الاستخدام وقوي ومفتوح المصدر ويمكنه إدارة متاجر متعددة عبر الإنترنت من واجهة خلفية واحدة. المنطقة الإدارية ببساطة عن طريق ملء النماذج والنقر على "حفظ". هناك العديد من الإضافات المكتوبة بشكل احترافي متاحة لتخصيص المتجر حسب احتياجاتك. يمكن أن يكون متجر OpenCart جاهزًا لتلقي الطلبات بعد وقت قصير من التثبيت. كل ما عليك فعله هو تثبيته لك (أي مضيف ويب يقوم بذلك مجانًا)، واختيار قالب من العديد من مواقع القوالب المجانية أو منخفضة التكلفة، وأوصاف المنتج والصور الخاصة بك، وانقر فوق بعض الإعدادات، وستكون جاهزًا على استعداد للبدء في قبول الطلبات. توضح لك فصول التثبيت والبدء السريع المجانية كيفية القيام بذلك. يبدو الجانب العام أو "واجهة المتجر" لـ OpenCart احترافيًا للغاية وجاهزًا للبيع بمجرد تثبيته.
Perpetua
perpetua.io
تساعد منصة وسائط البيع بالتجزئة المتكاملة من Perpetua العلامات التجارية على الارتقاء بأداء الإعلانات إلى مستوى جديد. نقدم لك الأدوات والأتمتة والتحكم الذي تحتاجه للوصول إلى إمكاناتك الإعلانية الكاملة عبر Amazon وWalmart وInstacart والمزيد.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال حلول إشراك المتسوقين. إنها توفر مجموعة متكاملة تمامًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في متجر واحد للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء. تعمل Skeepers على ربط العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة من خلال مجموعة المتاجر الشاملة والمتكاملة بالكامل من حلول المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. مع Skeepers، تعمل العلامات التجارية على تعزيز علاقات العملاء بشكل أصلي، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلكين. تسهل حلولها إنشاء المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وجمعه وإدارته وتنشيطه بشكل فعال وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا للحصول على محتوى فيديو UGC عالي الجودة ومصمم خصيصًا. يمكّن الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأمثل لجعل المنتجات تلقى صدى لدى الجماهير المستهدفة وتبث مقاطع الفيديو عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية.
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
DSers
dsers.com
تعد Dsers واحدة من أفضل أدوات AliExpress Dropshipping للتجارة الإلكترونية والتي تمكنك من معالجة الطلبات المجمعة إلى AliExpress وإجراء الدفعات. باستخدام Dsers، يمكنك تحديد خيارات متعددة للموردين من AliExpress بنقرة واحدة فقط. فهو يمكّنك من الاتصال بالموردين وإدارتهم، وتقديم طلبات متعددة في ثوانٍ معدودة، وتتبعها تلقائيًا من متجرك أو حساب Paypal الخاص بك. يوفر Dsers تحسينًا للموردين للعثور على موردين أفضل لجميع منتجاتك وتسهيل بيع أفضل لنفس المنتج بتصنيف أفضل ونطاق سعري أرخص. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكّنك من العثور على بديل للمورد بدلاً من المورد الحالي الخاص بك ببضع نقرات فقط وفي أي وقت من الأوقات. يحصل المستخدمون أيضًا على خيار تقديم طلبات مجمعة باستخدام Dsers مما يوفر الوقت والطاقة تمامًا. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء حزم مختلفة من المنتجات من موردي AliExpress المتعددين للحصول على خصومات وعروض وأسعار مخفضة. يمكنك تجربة Dsers مجانًا بمجرد إنشاء حساب على موقعهم الإلكتروني وإعداد متجرك عبر الإنترنت معهم.
Chargebee
chargebee.com
تتيح منصة Chargebee لشركات الاشتراك إمكانية التقاط فرص الإيرادات والاحتفاظ بها وتعظيمها من خلال الفوترة المتكررة الآلية وإدارة الاشتراكات وتحليلات الإيرادات. من خلال التكامل بسلاسة مع مجموعتك التقنية، يصبح Chargebee قلب عمليات الإيرادات لديك. قم بتحسين الكفاءات عبر عمليات المبيعات والنجاح والتمويل لديك لتسريع نمو إيرادات اشتراكك. Chargebee هي المنصة الرائدة لإدارة نمو الإيرادات (RGM) لشركات الاشتراك. تتمثل مهمة Chargebee في مساعدة الشركات من جميع الأحجام على زيادة إيراداتها من خلال توفير مجموعة شاملة من الحلول، بما في ذلك إدارة الاشتراكات والفوترة المتكررة وتحسين التسعير والدفع والتعرف على الإيرادات والمجموعات والاحتفاظ بالعملاء.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان بمرونة ونطاق فائقين دون عمليات ترحيل مؤلمة للمنصة.
Memberful
memberful.com
استثمر شغفك بالعضوية. برنامج العضوية الأفضل في فئته للمبدعين والناشرين والمعلمين والبودكاست المستقلين وغيرهم.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in هي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات مختلفة. من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتنقل البديهي، يوفر Shoopy.in للمتسوقين تجربة تسوق مريحة وسلسة عبر الإنترنت. الميزات الرئيسية: مجموعة واسعة من المنتجات: يقدم Shoopy.in مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات والأزياء والمستلزمات المنزلية ومنتجات التجميل والمزيد. واجهة سهلة الاستخدام: يتميز موقع الويب بواجهة نظيفة وبديهية، مما يسهل على المستخدمين تصفح العناصر والبحث عنها وشرائها. عملية الدفع الآمنة: يضمن Shoopy.in عملية دفع آمنة، مما يسمح للمستخدمين بالتسوق بثقة وراحة البال. توصيات مخصصة: توفر المنصة توصيات مخصصة للمنتجات بناءً على تفضيلات المستخدم وسجل التصفح، مما يعزز تجربة التسوق. تصميم سريع الاستجابة: تم تحسين Shoopy.in لمختلف الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، مما يضمن تجربة سلسة عبر أحجام الشاشات المختلفة. الجوانب البارزة: العروض الترويجية والخصومات: يقدم Shoopy.in بشكل متكرر عروضًا ترويجية وخصومات وعروضًا خاصة لجذب العملاء وتشجيع عمليات الشراء. مراجعات العملاء وتقييماتهم: يمكن للمستخدمين الوصول إلى مراجعات المنتجات وتقييماتها من المتسوقين الآخرين، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة. تسليم سريع وموثوق: يقدم Shoopy.in خدمات توصيل سريعة وموثوقة، مما يضمن تسليم الطلبات للعملاء في الوقت المناسب.
Webgility
webgility.com
يعد Webgility برنامجًا مرنًا وقويًا لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط جميع متاجر وأسواق التجارة الإلكترونية ونظام نقاط البيع ومنصة الشحن والمزيد بـ QuickBooks Online وQuickBooks Desktop وNetSuite - دون الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات. تعمل الأتمتة على مزامنة بيانات التجارة الإلكترونية (الشحن والشراء والمخزون والتسعير والمزيد) عبر قنوات المبيعات الخاصة بك وتنزيل البيانات المحاسبية (تفاصيل الضرائب والعملاء والطلبات) إلى QuickBooks الخاص بك تلقائيًا وبشكل آمن. تقضي هذه العملية تقريبًا على الإدخال اليدوي للبيانات الذي يستغرق وقتًا طويلاً لتقليل الأخطاء المكلفة. لا تقلق أبدًا بشأن دقة مسك الدفاتر، واعتمد قنوات واستراتيجيات مبيعات جديدة، واعثر على عملاء جدد، وقم ببيع المزيد بثقة، مع العلم أنه يمكنك فرز إيرادات الضرائب عبر الولايات القضائية تلقائيًا ولن تضطر إلى قضاء المزيد من الوقت في إدارة الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Webgility بتجميع جميع بيانات المتجر والطلبات وCOGS والأداء في مكان واحد. تمنحك لوحات المعلومات التحليلية سهلة القراءة رؤى أعمق حول الربحية والمبيعات والتسويات وأداء المنتج. وبمرور الوقت، يمكنك تحليل الاتجاهات الموسمية والتنبؤ بالمبيعات والمخزون. قم بمراجعة أداء المبيعات واتجاهات المبيعات والمنتجات الأفضل والأقل مبيعًا حسب القناة والمزيد. تم إطلاق Webgility في عام 2007. واليوم، يعد التكامل رقم 1 لمستخدمي QuickBooks، حيث يخدم أكثر من 5000 شركة ويعالج أكثر من 100 مليون معاملة سنويًا. تتضمن جميع الخطط دعمًا وتأهيلًا مجانيًا من فئة الخمس نجوم. >>توفير الوقت والمال<< تعمل الأتمتة على تقليل التكاليف العامة وتكاليف العمالة، حتى تتمكن من التكيف بشكل أسرع والتركيز على نموك. >> قم بتوصيل أنظمة التجارة الإلكترونية الخاصة بك << يتكامل Webgility مع أكثر من 50 منصة للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Shopify وAmazon وeBay وWalmart وEtsy وWix. >> تحليل الأداء والتنبؤ به تعمق أكثر في الربحية والتسويات وأداء المبيعات للحصول على رؤية كاملة لعملك. >>تخلص من إدخال البيانات يدويًا<< يقوم Webgility بتسجيل دخلك ومعاملاتك وضريبة المبيعات والرسوم عبر الإنترنت في منصة المحاسبة الخاصة بك تلقائيًا. >>حافظ على تحديث كتبك<< يتم تسجيل المعاملات والعوائد في الوقت الفعلي، حتى لا تتأخر كتبك أبدًا. >>أغلق دفاترك بسرعة<< تتطابق الحسابات بدقة مع الودائع المصرفية، بحيث يمكنك أنت أو المحاسب الخاص بك إغلاق الدفاتر بسرعة كل شهر. >> تنظيم إيرادات الضرائب تلقائيًا << تقوم Webgility بجمع وتسجيل ضريبة المبيعات من جميع المبيعات وتنظيمها حسب الولاية القضائية في منصة المحاسبة الخاصة بك لتسهيل حفظها. >>لا تفرط في بيع المخزون<< قم بإدارة الأسعار والمخزون عبر قنوات المبيعات لديك وبرنامج المحاسبة الخاص بك تلقائيًا. >> تحسين الكفاءة التشغيلية << أتمتة عمليات الشراء والتنفيذ والمرتجعات والمبالغ المستردة ومسارات العمل الأخرى لتحسين الكفاءة التشغيلية. >>إدارة أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك من مكان واحد<< تحسين التنظيم وعدم التبديل مطلقًا بين منصات المبيعات والدفع والشحن مرة أخرى. >>ابق ملتزمًا<< جميع الإدخالات المحاسبية متوافقة وموسومة، لذا يمكنك تدقيق التغييرات والتراجع عنها بسهولة. >>التعاون بسهولة<< شارك حسابك بسهولة مع المحاسب أو المحاسب أو شركة المحاسبة الخارجية. >>تتبع النفقات بدقة<< ألق نظرة فاحصة على رسوم السوق والدفع والشحن، وحدد المزيد من الطرق للتوفير. >>تخصيص لتلبية احتياجاتك<< قم بتخصيص إعدادات Webgility الخاصة بك عن طريق قناة المبيعات مع التحكم في التعيين على مستوى الحقل.
Channable
channable.com
Channable هي منصة للتجارة الإلكترونية متعددة القنوات تعمل على تمكين العلامات التجارية وتجار التجزئة والوكالات من تسريع نمو التجارة الإلكترونية من خلال تبسيط عملية تحسين بيانات المنتج عبر القنوات، وتسهيل البيع متعدد القنوات، وتعزيز معدلات التحويل من خلال إعلانات البحث والمنتجات المستهدفة. مع Channable، يمكن لكل عضو في الفريق إدراج المنتجات وإدارتها والإعلان عنها بشكل تعاوني عبر القنوات - كل ذلك من منصة واحدة.
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها تنتقل إلى الأجهزة المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker هو برنامج إدارة متعدد القنوات يعمل على تبسيط المبيعات عبر جميع المنصات مثل Amazon وeBay وEtsy وReverb وMirakl، مع أكثر من 1000 عملية تكامل أخرى. - من خلال الاستفادة من وحدة الأتمتة المتقدمة لدينا، يمكن للفرق معالجة الطلبات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات، وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى من خلال مساعد التغليف الفريد وميزات الإجراء التلقائي، التي تتعامل مع مهام مثل إنشاء الشحنات ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء وإنشاء الفواتير وطباعة الملصقات. - مع أكثر من 23000 مستخدم نشط في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل، فإننا نقدم دعمًا متخصصًا للبائعين الذين يهدفون إلى التوسع الدولي.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر عرضًا موحدًا لمقاييس الأعمال الرئيسية، بما في ذلك رؤى حول حصص السوق وأداء المنتج وحالات الشحن ومستويات المخزون. التكامل: يتصل بسلاسة مع الأسواق الرئيسية عبر الإنترنت مثل Amazon وShopify وeBay وWalmart والمزيد. كما أنها تتكامل مع شركات الشحن الرائدة لتبسيط الخدمات اللوجستية. إدارة الطلبات: تقدم رؤى تفصيلية حول حالات الطلب، مما يسمح للشركات بتتبع عمليات التنفيذ وإدارتها وتحسينها. إدارة المنتجات: مركز لإدارة مجموعة المنتجات بأكملها، وتحليل العلامات التجارية الأفضل أداءً، وفهم اتجاهات المبيعات. إدارة المخزون: تسمح للشركات بمراقبة تاريخ المخزون، وفهم عمر المنتج، وتقييم أفضل العلامات التجارية، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المخزون. قيود العلامة التجارية: ميزة فريدة تمكن الشركات من تقييد بيع علامات تجارية معينة في أسواق معينة، مما يضمن الامتثال للعلامة التجارية والمواءمة الاستراتيجية. التخصيص وقابلية التوسع: يوفر تسعير الاشتراك على أساس الوحدة، مما يسمح للشركات باختيار الأدوات وعمليات التكامل المحددة لاحتياجاتهم. المشاركة والدعم: يوفر إدارة مخصصة للحساب، وقسم مجتمعي لمناقشات المستخدمين، وآليات التعليقات، ونظام دعم قوي. باختصار، يعد MarketSyncer حلاً شاملاً مصممًا لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية وتحسينها، مما يضمن الكفاءة وقابلية التوسع والربحية للشركات في سوق أمريكا الشمالية.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على تزويد عملائها بتجارب متميزة في كل نقطة اتصال في رحلة العميل الخاصة بهم. تسمح سحابة التسويق الاجتماعي من Emplifi للعلامات التجارية بالارتباط والتواصل والبناء والتكيف مع العالم الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي. يتم دمج فرق العمل البديهية والمتكاملة والودية بسرعة وبدء العمل باستخدام واجهة المستخدم الودية الحائزة على جوائز وجميع الأدوات ومسارات العمل اللازمة لتخطيط النتائج وجدولتها ونشرها وقياسها عبر كل قناة اجتماعية. تقوم أدوات الاستماع القوية بقياس إدارة المجتمع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الاستماع التي تولد رؤى حول المنافسة والاتجاهات والمؤثرين والمتابعين والسلوكيات حتى يطبق المسوقون المحتوى المناسب على الجمهور المناسب. التحليلات والرؤى الأفضل في فئتها تثبت فرق Rockstar الاجتماعية نتائجها بسهولة من خلال الرؤى العميقة التي تأتي من التحليلات القوية والتقارير المخصصة التي لا مثيل لها لتجاوز الأساسيات إلى نتائج أعمال حقيقية. خدمة ورعاية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أدوات رعاية العملاء الاجتماعية المتكاملة البديهية وغير التعليمية الفرق على مساعدة العملاء بشكل أفضل أثناء انتظارهم وتوجيههم وحلهم في لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. التسوق عبر الفيديو عبر البث المباشر من ShopStream أبهر عملائك بتجارب التسوق عبر الفيديو المباشر. قم بتعزيز رحلة التسوق الرقمية الخاصة بك لتوجيه عملائك من التصفح إلى الشراء.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Paddle
paddle.com
يقدم Paddle الحل الكامل للمدفوعات والضرائب والاشتراكات لـ SaaS. بدلاً من العمل معًا والحفاظ على مجموعة مدفوعات مجزأة، فإننا "نقوم بذلك من أجلك" في منصة واحدة، مما يمنحك مصدرًا واحدًا للبيانات وحقيقة الإيرادات. نحن نتعامل مع كل شيء بدءًا من عمليات الدفع والمدفوعات وإدارة الاشتراكات والفواتير والتجديدات وحتى المطالبة والامتثال الضريبي العالمي والحماية من الاحتيال وإعداد التقارير. كيف نفعل ذلك؟ بصفته التاجر المسجل الخاص بك، يقوم Paddle بإدارة ما يلي نيابةً عنك: عمليات التكامل مع العديد من مقدمي خدمات الدفع. المسؤولية عن فرض وتحويل ضريبة المبيعات في جميع أنحاء العالم. الحماية من الاحتيال ومعالجة عمليات رد المبالغ المدفوعة. تسوية بيانات الإيرادات عبر فواتير الاشتراك والمدفوعات. الحد من الاضطراب واسترداد المدفوعات الفاشلة. استعلامات الدعم المتعلقة بالفواتير. دعنا نركز على تحسين كل جزء من عملية الدفع والفوترة الخاصة بك بينما تركز أنت على تنمية أعمالك.
Persona
withpersona.com
تساعد البنية التحتية للهوية الموثوقة لدى Persona الشركات على أتمتة أي حالة استخدام متعلقة بالهوية - بدءًا من جمع معلومات المستخدم والتحقق منها بشكل آمن وحتى اتخاذ القرارات وإجراء المراجعات اليدوية. إدارة برامج KYC/AML المتوافقة تمامًا، ومكافحة الاحتيال، وأتمتة العمليات، كل ذلك في مكان واحد. التكامل في فترة ما بعد الظهر، مع أو بدون هندسة ومع أقل من 10 أسطر من التعليمات البرمجية. - يتكون فريقنا من مهندسين ومصممين سابقين من Square وUber وCoursera وDropbox وSlack. نحن فخورون بحصولنا على التمويل من بعض أفضل شركات رأس المال الاستثماري بما في ذلك First Round Capital وCoatue. بعض المستثمرين الملائكيين لدينا يشملون Perret وWilliam Hockey (مؤسسي Plaid)، وTony Xu (Doordash) وDylan Field (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Figma).
Yoti
yoti.com
يستخدم Yoti Age Verification مزيجًا من تقنية الذكاء الاصطناعي ومكافحة الانتحال والتحقق من صحة المستندات حتى تكون واثقًا من عمر عملائك.
Sellerboard
sellerboard.com
Sellerboard هي خدمة تحليلات الربح الدقيقة لبائعي أمازون مع أدوات إضافية: متابعة حملات البريد، وإدارة المخزون، وتعويضات المخزون المفقود والتالف وأخطاء FBA الأخرى، وتنبيهات تغيير القائمة. كل هذا يبدأ بسعر 15 دولارًا شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد. تأسست شركة Sellerboard في ألمانيا عام 2017، وقد نجحت في تنمية قاعدة مستخدميها بسرعة لتصل إلى أكثر من 14000 عميل راضٍ في جميع أنحاء العالم.
Apviz
apviz.io
قم بتحويل نموذج CAD الخاص بك إلى أداة مبيعات. نظام أساسي قائم على السحابة لإنشاء أدوات تكوين ثلاثية الأبعاد للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. سهل الاستخدام والمعالجة، وقابل للتخصيص، وفعال، وآمن SaaS (البرنامج كخدمة) مكون ثلاثي الأبعاد. 1. قم باستيراد نماذج CAD ثلاثية الأبعاد الخاصة بك. 2. قم بإنشاء التكوين وقواعد العمل الخاصة بك، وقم بتصدير أداة التهيئة ثلاثية الأبعاد الخاصة بك. 3. قم بتضمين أداة التهيئة الخاصة بك في موقع التجارة الإلكترونية CMS الخاص بك وقم بتوصيله (WooCommerce، Shopify، Salesforce Commerce Cloud، Magento، وما إلى ذلك). 4. قم بإشراك عملائك باستخدام مكون منتج ثلاثي الأبعاد. يمكن استخدام Apviz في أي صناعة، ويقدم أدوات مخصصة ومكتبة مواد وتجربة افتراضية للمجوهرات والساعات.
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد المؤسسة). تقدم Epicor منصات إدارة الأعمال كحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالصناعة. تبتكر شركة Epicor Software Corporation دمج التقنيات الأحدث في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). على سبيل المثال، تستخدم شركة Epicor إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) لربط الأجهزة بأجهزة الاستشعار وأجهزة PLC (وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة) الموجودة على أرض المصنع في برنامج Advanced MES (برنامج تنفيذ التصنيع) الذي يتكامل بسلاسة مع نظام Epicor ERP (وMRP) . توفر Epicor قنوات شاملة متقدمة، بما في ذلك برامج التجارة الإلكترونية لتجار التجزئة.
Emersya
emersya.com
تعد Emersya's Interactive 3D وسيلة شاملة تتيح للعملاء: - استكشاف المنتجات من الداخل والخارج، من جميع الزوايا وبتفاصيل رائعة - تصفح صور المنتج التفاعلية بأعلى جودة - التعرف على قصة المنتج من خلال المحتوى المخصب - المحاكاة وجرب ميزات المنتج بشكل تفاعلي - اكتشف تكنولوجيا المنتج والمكونات الداخلية من خلال العروض التفصيلية - معاينة ومقارنة جميع الألوان في مجموعة المنتجات
VNTANA
vntana.com
VNTANA عبارة عن منصة SaaS تجعل إنتاج الأصول ثلاثية الأبعاد وتوزيعها سريعًا وقابلاً للتطوير. يحقق التصميم ثلاثي الأبعاد عائدًا مرتفعًا على الاستثمار في مبيعات B2B وB2C (زيادة التحويل بمقدار الضعف وانخفاض العائدات بنسبة 40%)، ولكن تنفيذ التصميم ثلاثي الأبعاد يتطلب الكثير من العمل اليدوي من فنان ثلاثي الأبعاد وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا. تعمل خوارزميات التحسين الذكي الحاصلة على براءة اختراع من VNTANA على تقليل حجم النموذج ثلاثي الأبعاد بنسبة تصل إلى 99% مع الحفاظ على الدقة المرئية العالية حتى تتمكن من النشر في كل مكان. نحن نعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) حتى نتمكن من التكامل مع DAMs وPLMs وصالات العرض الرقمية وأي نظام أساسي آخر تقريبًا يسمح للفرق بإضافة إمكانات ثلاثية الأبعاد ضمن سير العمل الحالي. ساعد برنامجنا عملاء مثل adidas على استخدام برنامجنا لإنجاز ما كان يستغرق 6 أسابيع في ساعة واحدة.
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة المنتج إلى أصول الواقع المعزز وصور نمط الحياة القابلة للتخصيص ومرئيات المنتج للصور المصغرة لعربة التسوق وخلاصات التسوق والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والكتالوجات وأسواق الجهات الخارجية والأكشاك داخل المتجر. من خلال تشغيل أربعة كوينتيليون مجموعة متنوعة من المنتجات و10 ملايين مستخدم فريد شهريًا، تُعد Cylindo المحفز الذي يدفع تجارب التسوق المبهجة، مما يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على عرض المزيد وبيع المزيد. باستخدام منصة Cylindo، تمكنت الشركات من زيادة معدلات التحويل بنسبة تزيد عن 36% ومتوسط قيمة الطلب بنسبة 88% مع تقليل تكاليف التصور بنسبة 58% في المتوسط.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص منتجات المصنع ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للعلامات التجارية بالابتكار بامتياز وتقليل المنافسة مع تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية وزيادة الهوامش والتحويلات. تقوم شركة Spectrum بتطوير برامج مخصصة تتميز بتصور ثلاثي الأبعاد هو الأفضل في فئته. ولبرنامج مخصص ناجح، يجب أن تلبي المنتجات توقعات العملاء، لذلك نبدأ عملنا بالتكامل على مستوى المصنع. وقد أدى هذا التركيز إلى معدل نجاح تكامل بنسبة 100% مع عملاء مثل JBL وXbox وHydro Flask وStanley وCarhartt وLife is Good والمزيد.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless في مهمة لتصبح شبكة الدفع المصرفية في العالم. تخليص الأفراد والشركات من الإحباطات وتكلفة طرق الدفع القديمة، من خلال حلول دفع مصرفية مباشرة بسيطة وآمنة. اجمع مدفوعات فورية لمرة واحدة. أو المدفوعات المتكررة الآلية. واستخدم إضافاتنا لاسترداد الدفعات الفاشلة تلقائيًا (استرداد 70% في المتوسط)، ومكافحة الاحتيال دون المساس بتجربة الدفع الخاصة بعميلك. مع GoCardless يمكنك توفير الوقت والمال، وكسب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم، والحصول على أموال في الوقت المحدد، وتقليل التوتر. تثق بنا أكثر من 75,000 شركة حول العالم لدعم مدفوعاتها، بما في ذلك أسماء عالمية مثل DocuSign وCarrefour وNorway Refugee Council وTrip Advisor وAon وSurvey Monkey وUNHCR. نحن نمكنهم من تحصيل المدفوعات من أكثر من 30 دولة، ومعالجة أكثر من 30 مليار دولار سنويًا. وتتميز منتجاتنا بالمرونة التي تناسب الطريقة التي تريد استخدامها بها - سواء كنت تريد استخدامها بمفردها من خلال لوحة المعلومات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت، أو الاتصال بأحد الأنظمة التي يزيد عددها عن 350 نظامًا قد تستخدمها بالفعل لإدارة أعمالك، أو إنشاء التكامل المخصص الخاص بك مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. لقد كنا في هذه المهمة منذ عام 2011، والآن لدينا فريق رائع يضم أكثر من 700 خبير في مجال المدفوعات عبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا. في الواقع، ربما تكون قد سمعت عنا من قبل - فقد غطتنا هيئة الإذاعة البريطانية، وفايننشال تايمز، وتيك كرانش، ووول ستريت جورنال، ولي إيكو، وبورسن تسايتونج، وأستراليا فايننشال ريفيو، ومئات آخرين. هل تريد معرفة المزيد؟ توجه إلى gocardless.com
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
EX.CO
ex.co
EX.CO عبارة عن نظام أساسي لتكنولوجيا الفيديو حائز على جوائز وأول ناشر يعمل على تمكين الناشرين من امتلاك محتوى الفيديو الخاص بهم واستراتيجيات تحقيق الدخل لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Informed Repricer
informed.co
قم بزيادة أرباحك من خلال تحسين الأسعار - حافظ على قدرتك التنافسية واكسب المزيد من المال باستخدام استراتيجيات إعادة التسعير التلقائية لجميع أنواع البائعين. Informed.co هي منصة إعادة التسعير التنافسية رقم 1 التي تساعد الشركات عبر الإنترنت على تحقيق الأرباح وكسب المزيد من صناديق الشراء.
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكير والتحقق من الصحة، وصولاً إلى تقديم تجارب قابلة للتطوير عبر القنوات من 1 إلى 1. أسعد المستهلكين بتجارب استثنائية لزيادة التفاعل والتحويلات، وفي النهاية، القيمة الدائمة للعميل. تؤثر Monetate على إيرادات سنوية بمليارات الدولارات للعلامات التجارية الرائدة مثل Office Depot وReebok وPatagonia وQVC وJ Crew Group ومئات من الشركات الرائدة الأخرى في السوق.
Doofinder
doofinder.com
15% من العملاء يغادرون دون العثور على ما يحتاجون إليه. Doofinder يساعدك على إصلاحه. Doofinder هو محرك بحث مواقع ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية يعمل على تحسين نتائج البحث ورؤية المنتج. يقدم تطبيقنا نتائج بحث مخصصة بناءً على التفضيلات الفردية في الوقت الفعلي في أقل من 25 مللي ثانية دون زيادة سرعة التحميل لديك. - قم بتمكين عملائك من العثور على ما يبحثون عنه بالضبط باستخدام تقنية البحث المتقدمة في Doofinder، مما يقلل معدلات الارتداد ويزيد فرص البيع. - احصل على فهم أعمق لسلوكيات واحتياجات عميلك من خلال تحليل نتائج البحث - قم بتحويل تجربة بحث التجارة الإلكترونية الخاصة بك بنتائج دقيقة، حتى عندما يكون البحث فوضويًا - اتخذ قرارات مستنيرة وتوقع طلب العملاء والاتجاهات الجديدة من خلال تحليل نتائج البحث القوي لدينا +20 نسبة التحويلات، فقط من خلال تحسين البحث: الأمر بهذه البساطة. أكثر من 10000 عميل سعيد لا يمكن أن يكونوا مخطئين. الحل الذي نقدمه سهل الاستخدام، حيث يمكن دمجه بسرعة وسهولة مع أي حل ويب أو تجارة إلكترونية، بالإضافة إلى المواقع المصممة خصيصًا، مما يمنحك المرونة التي تحتاجها. لا يتطلب أي ترميز، سهل التثبيت والبدء في الاستخدام.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
NuORDER
nuorder.com
تقدم NuORDER حلاً متكاملاً للتجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) مزودًا بجميع الأدوات التي تحتاجها العلامات التجارية والمشترون للشراء والبيع والتعاون عبر الإنترنت. تعمل صالات العرض الافتراضية والكتالوجات الرقمية وجداول البيانات لدينا على تمكين العلامات التجارية من إضفاء الحيوية على منتجاتها عبر الإنترنت وتوفير تجربة شراء غامرة باستخدام الصور ومقاطع الفيديو ونقاط الاتصال القابلة للتسوق بزاوية 360 درجة. يحظى برنامجنا على مستوى المؤسسات بثقة العلامات التجارية الرائدة في العالم لتقديم تجربة بيع بالجملة سلسة وأكثر تعاونية. نحن نربط أكثر من 3000 علامة تجارية و500000 بائع تجزئة، وندعم آلاف المواعيد في السوق كل عام ونعالج ما يزيد عن 38 مليار دولار من الطلبات على مستوى العالم. صالات العرض الافتراضية: اعرض منتجاتك وقدم تجربة شراء مقنعة عبر الإنترنت وفريدة من نوعها مثل علامتك التجارية باستخدام نقاط الاتصال القابلة للتسوق والصور بزاوية 360 درجة ومقاطع الفيديو الديناميكية. مدفوعات NuORDER: تقديم حل المدفوعات الأول المصمم خصيصًا للبيع بالجملة. بفضل المرونة التي توفرها تجارب النقر للشراء والدفع لاحقًا، يمكن للعلامات التجارية إدارة المدفوعات لكل من الطلبات الفورية أو الطلبات المسبقة، دون المخاطرة بالتأخير أو الطلبات الملغاة المرتبطة بعملية الفواتير التقليدية. شراكات البيع بالتجزئة الحصرية: نتعاون حاليًا مع Nordstrom وBloomingdales وSaks Fifth Ave وGrassroots Outdoor Alliance لدعم عملية التخطيط والشراء للتشكيلة المرئية. والنتيجة هي عملية سوق أكثر تمكينًا وكفاءة. المعارض التجارية الرقمية: من Magic إلى أسبوع الموضة في نيويورك، NuORDER هو السوق عبر الإنترنت الذي يدعم أكبر فعاليات الموضة والملابس والفعاليات الخارجية في العالم. قم بتوسيع نطاق وصولك والارتقاء بأعمال البيع بالجملة الخاصة بك إلى مستوى أبعد من خلال شبكة المعارض التجارية الرقمية الحصرية لدينا. للحصول على العرض التوضيحي، يرجى زيارة: https://www.nuorder.com/