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360 برامج أدوات ردود الفعل
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360 برامج أدوات ردود الفعل - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم أدوات التعليقات 360 لتبسيط عملية إجراء 360 مراجعة، والتي تتضمن جمع التعليقات من الموظفين ومديريهم والتقارير المباشرة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص أثناء دورات مراجعة الأداء، مما يتيح التجميع الفعال للرؤى من جميع المستويات داخل المؤسسة. يمكن للمراجعين تقديم تعليقات حول الأداء الوظيفي لأحد أقرانهم، أو أسلوب قيادة المدير، أو تجربة العمل الشاملة. تسهل هذه الأدوات، التي يديرها عادةً قسم الموارد البشرية، توزيع 360 استطلاعًا عبر الفرق. فهي تساعد أصحاب العمل على قياس مشاعر الموظفين بشأن قضايا مختلفة، مثل التنوع في مكان العمل، والكفاءة الإدارية، وأعضاء الفريق المستحقين. في نهاية المطاف، تعمل أدوات التغذية الراجعة الشاملة على تعزيز التحسين من خلال تقديم وجهات نظر قيمة للموظفين والمديرين قد لا يتم توصيلها من خلال التفاعلات التجارية القياسية.

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Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.

Valence

Valence

valence.co

فالنيس هو تطبيق يتيح للمديرين مراقبة صحة فرقهم والتفاعل عبر محادثات موجهة، مما يساعد في تحسين الأداء والتواصل داخل الفريق.

SurveySparrow

SurveySparrow

surveysparrow.com

SurveySparrow هي منصة لإدارة التجارب وتجمع أدوات لمقاييس رضا العملاء والموظفين من خلال استطلاعات تفاعلية متعددة القنوات.

Macorva

Macorva

macorva.com

تطبيق ماكورفا يوفر منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أداء الموظفين وتجارب العملاء، مع تعقب الملاحظات وتحليل البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات.

Slidergap

Slidergap

spidergap.com

سبايدرغام هو أداة على الإنترنت لتقييمات التغذية الراجعة 360°، تساعد في تطوير الأفراد من خلال تقارير واضحة تعكس الأداء وتحدد مجالات التحسين.

Spectiv

Spectiv

decisionwise.com

Spectiv هو تطبيق لجمع ردود الفعل من الموظفين عبر استطلاعات الرأي، يساعد في تقييم الأداء ويعزز التواصل المفتوح والثقة في بيئة العمل.

AskYourTeam

AskYourTeam

askyourteam.com

تطبيق AskYourTeam يساعد المجالس على اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، من خلال توفير رؤى حول تجارب الموظفين وآراء المجتمع.

Feebee

Feebee

getfeebee.io

Feebee هو منصة مبتكرة تدمج أدوات تقييم الأداء والاعتراف بالقيم المؤسسية داخل Slack لتحسين ثقافة التغذية الراجعة في الشركات الناشئة.

Klaar

Klaar

klaarhq.com

تطبيق كلار هو منصة SaaS لإدارة الأداء والتطوير والتفاعل في الأعمال، تساعد الشركات على تحسين أداء الفرق وتعزيزها باستخدام ذكاء اصطناعي.

Ostendi

Ostendi

ostendihr.com

تطبيق OstendiHR يوفر أدوات لإدارة دورة حياة الموظف، بدءًا من الانضمام إلى جمع التعليقات وإدارة الأهداف والمسارات المهنية.

Snapshot Reviews

Snapshot Reviews

snapshot.reviews

تطبيق Snapshot Reviews هو منصة لإدارة الأداء توفر رؤى بصرية حول تقدم الفرق في التطوير ومراجعات الكود، مع بيانات حقيقية من أدوات هندسية مثل Jira وGitHub.

Pointerpro

Pointerpro

pointerpro.com

Pointerpro هو منصة لإنشاء تقييمات إلكترونية وتوليد تقارير مخصصة تلقائيًا، مما يساعد الاستشاريين والشركات على تبسيط عمليات تقديم النصائح.

TruScore

TruScore

truscore.com

تطبيق TruScore يساعد في تصميم وإدارة عملية التغذية الراجعة 360 درجة، مع تقديم خدمة مخصصة ومحتوى خاص أو عام.

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360 برامج أدوات ردود الفعل - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog