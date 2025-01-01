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الأكثر شعبية المضافة حديثًا 360 برامج أدوات ردود الفعل - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم أدوات التعليقات 360 لتبسيط عملية إجراء 360 مراجعة، والتي تتضمن جمع التعليقات من الموظفين ومديريهم والتقارير المباشرة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص أثناء دورات مراجعة الأداء، مما يتيح التجميع الفعال للرؤى من جميع المستويات داخل المؤسسة. يمكن للمراجعين تقديم تعليقات حول الأداء الوظيفي لأحد أقرانهم، أو أسلوب قيادة المدير، أو تجربة العمل الشاملة. تسهل هذه الأدوات، التي يديرها عادةً قسم الموارد البشرية، توزيع 360 استطلاعًا عبر الفرق. فهي تساعد أصحاب العمل على قياس مشاعر الموظفين بشأن قضايا مختلفة، مثل التنوع في مكان العمل، والكفاءة الإدارية، وأعضاء الفريق المستحقين. في نهاية المطاف، تعمل أدوات التغذية الراجعة الشاملة على تعزيز التحسين من خلال تقديم وجهات نظر قيمة للموظفين والمديرين قد لا يتم توصيلها من خلال التفاعلات التجارية القياسية.