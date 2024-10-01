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360 برامج أدوات ردود الفعل - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر ماريانا الشمالية
تم تصميم أدوات التعليقات 360 لتبسيط عملية إجراء 360 مراجعة، والتي تتضمن جمع التعليقات من الموظفين ومديريهم والتقارير المباشرة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص أثناء دورات مراجعة الأداء، مما يتيح التجميع الفعال للرؤى من جميع المستويات داخل المؤسسة. يمكن للمراجعين تقديم تعليقات حول الأداء الوظيفي لأحد أقرانهم، أو أسلوب قيادة المدير، أو تجربة العمل الشاملة. تسهل هذه الأدوات، التي يديرها عادةً قسم الموارد البشرية، توزيع 360 استطلاعًا عبر الفرق. فهي تساعد أصحاب العمل على قياس مشاعر الموظفين بشأن قضايا مختلفة، مثل التنوع في مكان العمل، والكفاءة الإدارية، وأعضاء الفريق المستحقين. في نهاية المطاف، تعمل أدوات التغذية الراجعة الشاملة على تعزيز التحسين من خلال تقديم وجهات نظر قيمة للموظفين والمديرين قد لا يتم توصيلها من خلال التفاعلات التجارية القياسية.
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Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصا...
Valence
valence.co
Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن ...
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow عبارة عن نظام أساسي لإدارة تجربة القنوات الشاملة يجمع بين أدوات تجربة العملاء وتجربة الموظف مثل NPS وOffline وChat وClassic و360° Surveys التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً وجذابة للغاية وسهلة الاستخدام. تتيح واجهة المستخدم التحادثية لاستطلاعاتك تقديم تجربة شبيهة بالدردشة وزيادة معدلا...
Macorva
macorva.com
تُحدث منصة Macorva المدعومة بالذكاء الاصطناعي ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الأداء والتعليقات ورضا العملاء. تجمع حلولنا بين التعليقات السلسة والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحويل الرؤى إلى موارد مستهدفة وخطط استجابة تساعد المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من بيانات تجربتها. ب...
Slidergap
spidergap.com
Spidergap هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء وتشغيل تقييمات ردود الفعل الشاملة التي تجعل التطوير الشخصي أمرًا سهلاً! من خلال تقارير التعليقات التي تركز على الموظفين، يمكن لمتلقي التعليقات تحديد أولويات التحسين بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. Spidergap هو الحل الأمثل للمؤسسات الكبيرة أو الصغيرة، التي ...
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam موجود هنا لمساعدة المجالس في الوصول إلى جوهر الأمور الأكثر أهمية. من خلال استبدال التخمين بالرؤى، تتيح منصة رؤى الموظفين والمجتمع لدينا اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأسرع حتى يتمكن مجلسك من تركيز الموارد حيث ستُحدث الفرق الأكبر. مع AskYourTeam، يمكنك الحصول على رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ. عند...
Feebee
getfeebee.io
Feebee هي منصة تحويلية للشركات الناشئة، تتكامل بسلاسة مع Slack لإعادة تشكيل ثقافة التعليقات. فهو يجمع الأدوات الأساسية مثل مراجعات الأداء الشاملة والتقييمات والتقدير وقيم الشركة واستطلاعات eNPS في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام. من خلال تبسيط إدارة الأداء وتعزيز الشعور بالانتماء من خلال التوافق مع قي...
Klaar
klaarhq.com
قادة الأفراد وفرق الموارد البشرية في أكثر من 150 منظمة على مستوى العالم يثقون ويحبون Klaar ليكون نظام عملهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يجمع بين إدارة الأداء المستمرة وتخطيط التعاقب والاستعداد والتوجيه واستطلاعات مشاركة الموظفين. مع كلار، ولأول مرة، أصبح بإمكان قادة الموارد البشرية الوصول إلى رؤ...
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR عبارة عن مجموعة كاملة من الأدوات المصممة لمساعدتك في إدارة دورة حياة الموظف في شركتك. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الحلول لمساعدتك على تبسيط عملية الإعداد، وجمع الرؤى والتعليقات من موظفيك، وجمع الوثائق، وإدارة الأهداف والمسارات المهنية. سيسمح لك تخزين جميع بيانات الأشخاص في مكان ...
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews عبارة عن منصة للإدارة الهندسية تُحدث ثورة في قياس الأداء من خلال تزويد قادة الهندسة برؤى مرئية حول تقدم تطوير فرقهم، ومراجعات التعليمات البرمجية التي يقدمها الأفراد، والتعليمات البرمجية المكتوبة نفسها. من خلال استخلاص البيانات في الوقت الفعلي من الأدوات الهندسية مثل Jira وGitHub، تج...
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro عبارة عن منصة برمجية لإنشاء تقييمات عبر الإنترنت تعمل تلقائيًا على إنشاء تقارير مخصصة. اكتشف لماذا يقوم المستشارون والشركات مثل Capgemini وEDF وBare International بأتمتة تقديم النصائح الشخصية باستخدام Pointerpro. سواء كان الهدف هو توسيع نطاق أعمالك، أو جذب عملاء محتملين، أو توفير الوقت من...
TruScore
truscore.com
تعليقات واستضافة 360 درجة مع خدمة وتخصيص عالي الجودة - المحتوى الخاص بك أو المحتوى الخاص بنا. نحن نساعدك على تصميم وإدارة عملية التغذية الراجعة الشاملة 360 درجة.