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Swipebucket

Swipebucket

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الموقع الإلكتروني: swipebucket.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swipebucket على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حفظ كل شيء في مكان واحد. لقطات شاشة إقليمية وكاملة للصفحة، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات ومقاطع فيديو، ومقاطع فيديو على YouTube، وأبرز مميزات Kindle، والمزيد. اقرأها لاحقًا، نظمها وشاركها

الموقع الإلكتروني: swipebucket.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swipebucket. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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