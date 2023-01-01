جدولة وسائل الإعلام الاجتماعية الآلي حقا. Planly هو برنامج جدولة مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي للجميع. بفضل الأتمتة الكاملة والواجهة المتقدمة، نسمح لك بتخزين الوسائط الخاصة بك والخطة والنشر التلقائي على وسائل التواصل الاجتماعي - دون أي إشعارات أخرى! وفر الوقت عن طريق جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي واستمتع بعمليتك الإبداعية.

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