WebCatalog
Planly

Planly

planly.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Planly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جدولة وسائل الإعلام الاجتماعية الآلي حقا. Planly هو برنامج جدولة مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي للجميع. بفضل الأتمتة الكاملة والواجهة المتقدمة، نسمح لك بتخزين الوسائط الخاصة بك والخطة والنشر التلقائي على وسائل التواصل الاجتماعي - دون أي إشعارات أخرى! وفر الوقت عن طريق جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي واستمتع بعمليتك الإبداعية.

الموقع الإلكتروني: planly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Planly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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