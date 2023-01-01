أصبح Survey Junkie هو إدماني الجديد! أنا قادر على إجراء استطلاعات الرأي، أو المشاركة في مجموعات التركيز، أو اختبار منتجات جديدة والحصول على أموال! أخيرًا أصبح لدي الحرية في كسب أموال إضافية في أي مكان وفي أي وقت. يا رفاق بحاجة للتحقق من ذلك.

الموقع الإلكتروني: surveyjunkie.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Survey Junkie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.