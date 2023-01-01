WebCatalog
FeaturePoints

FeaturePoints

featurepoints.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FeaturePoints على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اربح المال واحصل على مكافآت على هاتفك أو الويب من خلال الاستطلاعات واسترداد النقود والمزيد. لقد كافأنا أكثر من 5.6 مليون دولار منذ عام 2012.

الموقع الإلكتروني: featurepoints.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FeaturePoints. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Eureka Surveys

Eureka Surveys

eurekasurveys.com

Winden

Winden

app.winden.co

MyPoints

MyPoints

mypoints.com

InboxDollars

InboxDollars

inboxdollars.com

KOHO

KOHO

web.koho.ca

Surveytime

Surveytime

surveytime.io

SurveyHoney

SurveyHoney

app.surveyhoney.com

Rakuten.com

Rakuten.com

rakuten.com

Upgrade

Upgrade

upgrade.com

Kinesis Money

Kinesis Money

kms.kinesis.money

dash.fi

dash.fi

app.dash.fi

MoneyLion

MoneyLion

dashboard.moneylion.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية