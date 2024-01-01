بدائل - Semaphore

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

خطط بشكل أكثر ذكاءً وتعاون بشكل أفضل واشحن بشكل أسرع باستخدام خدمات Azure DevOps، المعروفة سابقًا باسم Visual Studio Team Services. احصل على أدوات Agile وCI/CD والمزيد.

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...

CircleCI

CircleCI

circleci.com

احصل على أفضل نظام أساسي للتكامل والتسليم المستمر لأنظمة Linux وmacOS وAndroid، سواء في السحابة أو في الاستضافة الذاتية.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.

Qase

Qase

qase.io

مساحة عمل واحدة للاختبارات اليدوية والآلية. نظام إدارة الاختبار لفرق التطوير وضمان الجودة يساعد على تعزيز جهود اختبار البرامج.

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

يوفر Jenkins، وهو خادم الأتمتة الرائد مفتوح المصدر، مئات المكونات الإضافية لدعم إنشاء أي مشروع ونشره وأتمتته.

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

التكامل المستمر والتسليم المصمم للجوال: أتمتة عمليات الإنشاء والاختبار والنشر لنظامي التشغيل iOS وAndroid بدءًا من التثبيت الأول وحتى المليون.

Ghost Inspector

Ghost Inspector

ghostinspector.com

قم ببناء أو تسجيل اختبارات تلقائية لموقعك على الويب أو تطبيقك مباشرة في متصفحك. قم بتشغيلها بشكل مستمر للقبض على الأخطاء والانحدارات. لا يوجد ترميز مطلوب.

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

أكبر سحابة اختبار مستمر في العالم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. قم بالوصول إلى متصفحات الويب ومحاكيات الأجهزة المحمولة وأجهزة المحاكاة والأجهزة المحمولة الحقيقية.

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

واجهة المستخدم الوظيفية وأداة الاختبار الشاملة. الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وبرمجة اللغة الطبيعية لتقديم تجربة تأليف لا مثيل لها، مع تقليل صيانة الاختبار إلى الصفر تقريبًا.

Buddy

Buddy

buddy.works

احصل على أقوى منصة للتكامل والتسليم المستمر وأسهلها تكوينًا.

TestProject

TestProject

testproject.io

أتمتة الاختبار مجانًا للجميع. المجتمع مدعوم. TestProject عبارة عن منصة مجانية لأتمتة الاختبار الشامل لاختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API) التي يدعمها مجتمع أتمتة الاختبار رقم 1.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

تجمع منصة ضمان الجودة الخاصة بـ Rainforest بين التشغيل الآلي للاختبار بدون تعليمات برمجية وضمان الجودة الاحترافي لمساعدتك في إصدار برامج عالية الجودة.

Gearset

Gearset

gearset.com

الحل الكامل لـ Salesforce DevOps. النظام الأساسي الوحيد الذي تحتاجه لتحقيق نجاح منقطع النظير في النشر والتسليم المستمر والاختبار الآلي والنسخ الاحتياطي.

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

تطبيقات الهاتف المحمول من الجيل التالي وسحابة اختبار المتصفحات قدّم تجربة رقمية لا مثيل لها مع الجيل القادم لدينا منصة سحابية للاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ضمان تجربة مستخدم استثنائية عبر جميع الأجهزة والمتصفحات.

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo هو الحل الوحيد للاختبار بدون تعليمات برمجية والذي تم إنشاؤه من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى البرمجة النصية، لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار بكفاءة والتوقف عن الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.

Reflect

Reflect

reflect.run

اختبار آلي سريع للغاية. يجعل برنامج Reflect اختبارات الانحدار سهلة الإنشاء وغير مؤلمة للحفاظ عليها. تستخدم الفرق ذات النمو المرتفع برنامج Reflect لاكتشاف الأخطاء دون إبطاء سرعة التطوير.

Meticulous

Meticulous

meticulous.ai

يمكنك التقاط الانحدارات المرئية تلقائيًا على تطبيق الويب الخاص بك عن طريق إعادة تشغيل حركة مرور المستخدم. اختبار خارج الصندوق دون أي عبء صيانة.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur هو برنامج لاختبار البريد الإلكتروني يتيح لك التقاط البريد الإلكتروني واختباره، مما يساعدك على إنشاء منتجك واختباره وتقديمه.

Testsigma

Testsigma

testsigma.com

Testsigma عبارة عن منصة قوية لأتمتة الاختبار مفتوحة المصدر تعمل خارج الصندوق وتتيح إنشاء اختبارات لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات في دقائق معدودة معدودة. تعمل منصة Testsigma الكاملة على توحيد جميع إمكانيات مجموعة الاختبار التقليدية المجزأة. - الاشتراك مباشرة على السحاب...

mogenius

mogenius

mogenius.com

فتح الخدمة الذاتية للمطور على Kubernetes في دقائق. Mogenius عبارة عن منصة مطورة داخلية تلخص التعقيد السحابي الأصلي و يوفر للمطورين بوابة خدمة ذاتية بديهية لنشر وإدارة التعليمات البرمجية الخاصة بهم على Kubernetes.

Dagster

Dagster

dagster.io

من طلب السحب إلى الإنتاج. بدون جهد. النظام الأساسي لتنسيق المؤسسة الذي يضع تجربة المطور في المقام الأول، مع عمليات نشر مختلطة أو بدون خادم بالكامل، والتفريع الأصلي، وCI/CD الجاهز.

Cycleops

Cycleops

cycleops.io

تعاون Dev وOps عمليًا قم بتمكين فرق التطوير لديك من أتمتة عمليات نشر التعليمات البرمجية التي يكتبونها يوميًا. لم يكن التكامل بين منهجيات Agile والإنتاجية المحسنة أسهل من أي وقت مضى في التكامل داخل مؤسستك! سهولة الوصول إلى أدوات التشغيل الآلي من خلال واجهة المستخدم أو واجهة سطر الأوامر (CLI) يوفر Cyc...

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails عبارة عن منصة أمان شاملة تجعل AppSec أسهل لكل من فرق الأمان والتطوير. نحن نقوم بالمسح والكشف وتقديم التوجيه في الوقت الفعلي لإصلاح نقاط الضعف في وقت مبكر. تحظى GuardRails بثقة مئات الفرق حول العالم لإنشاء تطبيقات أكثر أمانًا، حيث تتكامل بسلاسة مع سير عمل المطورين، وتقوم بالمسح بهدوء أثناء...

Endtest

Endtest

endtest.io

قد يكون إنشاء الاختبارات وصيانتها وتنفيذها أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتيح منصة Endtest ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لأي شخص في فريقك إنشاء اختبارات تغطية عالية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون خبرة هندسية متقدمة في ضمان الجودة.

Keysight

Keysight

keysight.com

تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysigh...

Witbe

Witbe

witbe.net

تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة الخبرة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت...

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