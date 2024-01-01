بدائل - Semaphore
GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...
Azure DevOps
azure.com
خطط بشكل أكثر ذكاءً وتعاون بشكل أفضل واشحن بشكل أسرع باستخدام خدمات Azure DevOps، المعروفة سابقًا باسم Visual Studio Team Services. احصل على أدوات Agile وCI/CD والمزيد.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...
CircleCI
circleci.com
احصل على أفضل نظام أساسي للتكامل والتسليم المستمر لأنظمة Linux وmacOS وAndroid، سواء في السحابة أو في الاستضافة الذاتية.
ServiceNow
servicenow.com
تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.
Qase
qase.io
مساحة عمل واحدة للاختبارات اليدوية والآلية. نظام إدارة الاختبار لفرق التطوير وضمان الجودة يساعد على تعزيز جهود اختبار البرامج.
Jenkins
jenkins.io
يوفر Jenkins، وهو خادم الأتمتة الرائد مفتوح المصدر، مئات المكونات الإضافية لدعم إنشاء أي مشروع ونشره وأتمتته.
Bitrise
bitrise.io
التكامل المستمر والتسليم المصمم للجوال: أتمتة عمليات الإنشاء والاختبار والنشر لنظامي التشغيل iOS وAndroid بدءًا من التثبيت الأول وحتى المليون.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
قم ببناء أو تسجيل اختبارات تلقائية لموقعك على الويب أو تطبيقك مباشرة في متصفحك. قم بتشغيلها بشكل مستمر للقبض على الأخطاء والانحدارات. لا يوجد ترميز مطلوب.
Sauce Labs
saucelabs.com
أكبر سحابة اختبار مستمر في العالم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. قم بالوصول إلى متصفحات الويب ومحاكيات الأجهزة المحمولة وأجهزة المحاكاة والأجهزة المحمولة الحقيقية.
Virtuoso
virtuoso.qa
واجهة المستخدم الوظيفية وأداة الاختبار الشاملة. الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وبرمجة اللغة الطبيعية لتقديم تجربة تأليف لا مثيل لها، مع تقليل صيانة الاختبار إلى الصفر تقريبًا.
Buddy
buddy.works
احصل على أقوى منصة للتكامل والتسليم المستمر وأسهلها تكوينًا.
TestProject
testproject.io
أتمتة الاختبار مجانًا للجميع. المجتمع مدعوم. TestProject عبارة عن منصة مجانية لأتمتة الاختبار الشامل لاختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API) التي يدعمها مجتمع أتمتة الاختبار رقم 1.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Rainforest QA
rainforestqa.com
تجمع منصة ضمان الجودة الخاصة بـ Rainforest بين التشغيل الآلي للاختبار بدون تعليمات برمجية وضمان الجودة الاحترافي لمساعدتك في إصدار برامج عالية الجودة.
Gearset
gearset.com
الحل الكامل لـ Salesforce DevOps. النظام الأساسي الوحيد الذي تحتاجه لتحقيق نجاح منقطع النظير في النشر والتسليم المستمر والاختبار الآلي والنسخ الاحتياطي.
LambdaTest
app.lambdatest.com
تطبيقات الهاتف المحمول من الجيل التالي وسحابة اختبار المتصفحات قدّم تجربة رقمية لا مثيل لها مع الجيل القادم لدينا منصة سحابية للاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ضمان تجربة مستخدم استثنائية عبر جميع الأجهزة والمتصفحات.
Waldo
waldo.com
Waldo هو الحل الوحيد للاختبار بدون تعليمات برمجية والذي تم إنشاؤه من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى البرمجة النصية، لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار بكفاءة والتوقف عن الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.
Reflect
reflect.run
اختبار آلي سريع للغاية. يجعل برنامج Reflect اختبارات الانحدار سهلة الإنشاء وغير مؤلمة للحفاظ عليها. تستخدم الفرق ذات النمو المرتفع برنامج Reflect لاكتشاف الأخطاء دون إبطاء سرعة التطوير.
Meticulous
meticulous.ai
يمكنك التقاط الانحدارات المرئية تلقائيًا على تطبيق الويب الخاص بك عن طريق إعادة تشغيل حركة مرور المستخدم. اختبار خارج الصندوق دون أي عبء صيانة.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هو برنامج لاختبار البريد الإلكتروني يتيح لك التقاط البريد الإلكتروني واختباره، مما يساعدك على إنشاء منتجك واختباره وتقديمه.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma عبارة عن منصة قوية لأتمتة الاختبار مفتوحة المصدر تعمل خارج الصندوق وتتيح إنشاء اختبارات لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات في دقائق معدودة معدودة. تعمل منصة Testsigma الكاملة على توحيد جميع إمكانيات مجموعة الاختبار التقليدية المجزأة. - الاشتراك مباشرة على السحاب...
mogenius
mogenius.com
فتح الخدمة الذاتية للمطور على Kubernetes في دقائق. Mogenius عبارة عن منصة مطورة داخلية تلخص التعقيد السحابي الأصلي و يوفر للمطورين بوابة خدمة ذاتية بديهية لنشر وإدارة التعليمات البرمجية الخاصة بهم على Kubernetes.
Dagster
dagster.io
من طلب السحب إلى الإنتاج. بدون جهد. النظام الأساسي لتنسيق المؤسسة الذي يضع تجربة المطور في المقام الأول، مع عمليات نشر مختلطة أو بدون خادم بالكامل، والتفريع الأصلي، وCI/CD الجاهز.
Cycleops
cycleops.io
تعاون Dev وOps عمليًا قم بتمكين فرق التطوير لديك من أتمتة عمليات نشر التعليمات البرمجية التي يكتبونها يوميًا. لم يكن التكامل بين منهجيات Agile والإنتاجية المحسنة أسهل من أي وقت مضى في التكامل داخل مؤسستك! سهولة الوصول إلى أدوات التشغيل الآلي من خلال واجهة المستخدم أو واجهة سطر الأوامر (CLI) يوفر Cyc...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails عبارة عن منصة أمان شاملة تجعل AppSec أسهل لكل من فرق الأمان والتطوير. نحن نقوم بالمسح والكشف وتقديم التوجيه في الوقت الفعلي لإصلاح نقاط الضعف في وقت مبكر. تحظى GuardRails بثقة مئات الفرق حول العالم لإنشاء تطبيقات أكثر أمانًا، حيث تتكامل بسلاسة مع سير عمل المطورين، وتقوم بالمسح بهدوء أثناء...
Endtest
endtest.io
قد يكون إنشاء الاختبارات وصيانتها وتنفيذها أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتيح منصة Endtest ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لأي شخص في فريقك إنشاء اختبارات تغطية عالية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون خبرة هندسية متقدمة في ضمان الجودة.
Keysight
keysight.com
تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysigh...
Witbe
witbe.net
تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة الخبرة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت...