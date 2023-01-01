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Salad

Salad

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الموقع الإلكتروني: salad.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Salad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل Salad، أسهل أداة تعدين للعملات المشفرة للاعبين، لتربح Discord Nitro، وبطاقات هدايا Amazon، وألعاب Steam، والمزيد دون الإعداد المعقد لتعدين البيتكوين.

الموقع الإلكتروني: salad.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Salad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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